Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal

Luego de que el ídolo del hockey sobre patines, Francisco 'Panchito' Velázquez , fuera denunciado en la justicia penal por el presunto delito de exhibiciones obscenas en perjuicio de dos menores, el caso hizo recordar otros episodios en que deportistas locales estuvieron en la mira e, incluso, algunos de ellos quedaran tras las rejas, bajo sospecha.

En los antecedentes, aparecen al menos tres casos en que figuras del deporte local fueron denunciadas por protagonizar sucesos que fueron puestos bajo la lupa de autoridades judiciales. Uno de ellos fue un arquero de Villa Obrera , Germán Vicentela , quien fue denunciado por violencia de género y por lesionar a otras dos personas, además de su ex novia.

El sujeto que también integró las inferiores de Vélez Sarsfield, allá por mayo de 2018, fue denunciado por golpear a dos mujeres y un chico a la salida de un boliche. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad y por las agresiones fue procesado por la entonces jueza Ana Carolina Parra del Segundo Juzgado Correccional.

Se dictó una restricción perimetral que le impide acercarse a su ex a menos de 300 metros y el portero también estuvo detenido por un periodo, aunque recuperó la libertad bajo ciertas condiciones mientras avanza el proceso judicial. Tras permanecer 10 días preso, fue excarcelado y su padre, que lo esperó en las puertas de Tribunales, aseguró que se trataba de una injusticia. Si bien no se supo qué pasó con la causa, las imágenes fueron contundentes y mostraron al futbolista pateando la cabeza de una joven.

Otro caso que tomó trascendencia por el nombre del denunciado fue el que encarnó el ex jugador de San Martín, el brasilero Emison Roberval. En enero de 2012 fue señalado por lesiones y amenazas agravadas por el vínculo tras una denuncia de su ex pareja, por un episodio de violencia de género. Por esa situación, estuvo detenido preventivamente esa noche en comisaría.

Si bien lo sucedido significó un impacto mediático importante, dado el tenor de la figura con paso por Alianza, se desconoce si la causa prosperó en la justicia, si fue archivada o si existió una resolución judicial definitiva, ya sea con un sobreseimiento o una condena. Lo cierto es que reconoció públicamente haber cometido algunos actos, como romper la puerta del departamento, aunque negó otras acusaciones. Más tarde, el futbolista continuó con su carrera deportiva sin sobresaltos.

Por su parte, otro deportista que tuvo problemas con la justicia fue el jugador de vóley Nicolás Sánchez, quien -como muchos- incumplió las restricciones impuestas por la cuarentena, pero que además habría agredido a un efectivo policial. En junio de 2020, fue detenido por estar en la vía pública durante la madrugada, sin justificar su movilización y fue denunciado por golpear a una mujer policía durante su traslado a la comisaría.

Trascendió que, durante ese procedimiento, el deportista con pasado en Obras al ser detectado por la policía, Sánchez se resistió. En el momento de la detención o traslado, le propinó un golpe a una mujer agente policial, la agarró del cuello, y trató de fugarse. La denunciante tenía lesiones leves comprobadas por pericia médica legal.

Aunque en esa oportunidad recibió probation, por incumplir por segunda vez las medidas por el Covid, en noviembre del 2020, fue condenado a 6 meses de prisión condicional. Luego de haber sido atrapado en una sala de juego en el Jockey Club donde no se respetaban las medidas sanitarias, en un juicio abreviado, reconoció el error y aceptó la pena.

El cuarto y último caso que se ajusta a la lógica de deportistas en aprietos en la justicia es el que encarnó el ciclista Franco Leonardo Rodríguez. En noviembre de 2021 se lo imputó por estafa, después de recibir dinero por equivocación de parte de la Municipalidad de Rawson, para la que corría, y no regresarlo. Tenían que depositarle $20.000, pero tesorería le envió $190.000.

Este excedente fue visto por las autoridades y se le pidió a Rodríguez que devolviera lo que no le pertenecía, es decir, $170.000. Pero este no lo hizo, tras varios días de negativa, el 26 de noviembre de 2021 realizaron la denuncia correspondiente en la UFI Delitos Especiales, se lo intimó civilmente y lo echaron. Fue por eso que en marzo de 2022, aceptó el delito y, tras recibir la suspensión de juicio a prueba, se comprometió a devolver el dinero que la comuna le entregó por error a su cuenta.

Cabe destacar que el caso que involucra al ex campeón del mundo es apenas una denuncia y la misma no avanzó más allá de una investigación preliminar. La fiscal de ANIVI que interviene indaga a fondo para saber si hay elementos que hagan sospechar la concreción de un delito, mientras rige la presunción de inocencia.

A pesar de que el abogado de Velázquez, Maximiliano Páez Delgado, haya intentado poner el ojo en la madre de las presuntas víctimas, dejando entrever que pudo estar detrás del relato de las menores, altas fuentes judiciales señalaron que varios testigos en el CAVIG observaron a las niñas "desbordadas", cuando radicaban la denuncia que fue remitida a otra UFI.

Del mismo modo y a consecuencia de las declaraciones del defensor (en Radio Sarmiento), en las que destacó que la madre de las adolescentes fue condenada por Flagrancia por un episodio de violencia, vale recordar que la justicia es de hechos y no de personas, por lo que se juzgan los actos y no quiénes los denuncian o los cometen.