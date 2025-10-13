Denuncian un supuesto sabotaje en la maquinaria pesada del Parque de Tecnologías Ambientales

Un hecho inusual quedó bajo investigación judicial tras una denuncia presentada en la Policía de San Juan. Un empresario sanjuanino aseguró que desde hace meses las maquinarias del Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) vienen sufriendo desperfectos extraños y que podría tratarse de un sabotaje deliberado.

La presentación fue realizada por Gastón Palacio Rodríguez , propietario de la firma “GL Mecánica Pesada” , empresa que desde hace siete años presta servicios de reparación de maquinaria pesada en el Parque. En su declaración, Palacio explicó que desde hace unos ocho meses empezó a notar roturas sin causa aparente en distintos equipos del PTA, en especial los fines de semana, cuando las instalaciones permanecen cerradas.

La fiscalía actuante ha solicitado las primeras medidas para confirmar si hay delito o no. Se solicitó pericias en las maquinarias y las filmaciones de la planta.

El empresario contó que el domingo 5 de octubre de 2025 recibió el aviso de su jefe de taller. Le explicó que una de las topadoras había dejado de funcionar y comenzó a emitir humo. Al revisar el motor, hallaron en su interior una “sustancia pastosa” y que, a su entender, podría ser azúcar, arena o pasta de esmerilar. Esto habría provocado graves daños en el motor del vehículo. Según el denunciante, el costo de reparación ascendería a unos 50.000 dólares.

Ante esta situación, Palacio sostuvo que podría existir una maniobra intencional para dañar las maquinarias pertenecientes al Parque. Fundó su sospecha en que solo los equipos contratados de forma externa siguen funcionando con normalidad, mientras que los que pertenecen al PTA sufren daños constantes que los dejan fuera de servicio por largos períodos.

El hecho provisoriamente está siendo investigado como daño y la causa recayó en manos de UFI Genérica. Cabe destacar que es una denuncia y que ahora las autoridades están trabajando a fondo para determinar si efectivamente se trató de un sabotaje o también está la posibilidad de que sean fallas técnicas.