Un menor terminó en el hospital tras un violento choque en el límite de Rawson con Pocito

Un grave siniestro vial ocurrido este domingo por la tarde en el límite entre Rawson y Pocito dejó como saldo a un menor internado en estado delicado . El hecho se registró en la intersección de Calle 5 y Lemos , donde, por causas que aún se investigan, un niño de 11 años fue embestido por una camioneta mientras circulaba en bicicleta.

Según informaron fuentes policiales, el menor sufrió heridas de consideración y fue trasladado de urgencia en una ambulancia hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson , donde ingresó en código rojo debido a la gravedad de los golpes.

Hasta el momento, no trascendieron detalles precisos sobre la mecánica del accidente, aunque los peritos trabajan en el lugar para establecer cómo se produjo el impacto. Lo que se sospecha es que, por algún motivo, el niño que circulaba en su bicicleta se desvió de su propio camino y terminó en el medio de la calle. Esta acción habría sorprendido al conductor de la camioneta Ford Eco Sport que lo impactó.

En el sitio intervinieron efectivos policiales y especialistas de la UFI de Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Sebastián Gómez, quienes realizaron las primeras pericias y tomaron testimonios a posibles testigos del hecho. Las cámaras de seguridad instaladas en la zona será claves para echar luz a lo acontecido, mientras hay preocupación por la salud del chico. Uno de los testigos sería su padre.