Doble femicidio y secuestro en Córdoba: la desesperada búsqueda de Pedro, de cinco años

Un doble femicidio seguido de secuestra conmociona a Córdoba por estas horas. Mientras continúa la búsqueda desesperada de un niño de 5 años, se activó el Alerta Sofía y la Justicia realizó el pedido de captura a Interpol. Todas las sospechas recaen sobre el padre del menor desaparecido, Pablo Laurta, quien es uruguayo y señalado como el principal autor del doble crimen.

El doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, sucedió este sábado en Villa Rivera Indarte, en Córdoba. Según informó el medio La Voz, el agresor se metió en la casa de Luna en la calle San Pedro de Toyos este sábado por la mañana y las mató a ambas utilizando un arma de fuego.

image

Se reportaron además antecedentes de violencia por parte de Pablo Laurta hacia su familia: Luna Giardina, quien estudiaba agronomía, había escapado de Uruguay con Pedro hacía casi tres años, luego de que el padre del menor intentara ahorcarla. A pesar de las denuncias existentes contra Laurta, y de que Luna Giardina contaba con un botón antipánico, la víctima no llegó a activarlo al momento del ataque.

La principal sospecha de los investigadores es que Pablo tomó a su hijo Pedro Teodoro Rodríguez Laurta luego de los crímenes.

Pablo Laurta, el presunto autor de los crímenes es señalado también como el creador de una cuenta en redes sociales llamada “Varones Unidos”. La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º turno, Gerardo Reyes. Ante la gravedad de los hechos, las autoridades procedieron a la activación del Alerta Sofía.

Hasta el momento, no se tienen noticias sobre el paradero del niño Pedro ni de Pablo Laurta.