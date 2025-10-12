domingo 12 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conmoción

Doble femicidio y secuestro en Córdoba: la desesperada búsqueda de Pedro, de cinco años

Se intensifica la búsqueda del pequeño de 5 años. Las sospechas recaen sobre Pablo Laurta, padre del niño, que es señalado como el presunto femicida y secuestrador tras los crímenes de la madre y la abuela del menor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un doble femicidio seguido de secuestra conmociona a Córdoba por estas horas. Mientras continúa la búsqueda desesperada de un niño de 5 años, se activó el Alerta Sofía y la Justicia realizó el pedido de captura a Interpol. Todas las sospechas recaen sobre el padre del menor desaparecido, Pablo Laurta, quien es uruguayo y señalado como el principal autor del doble crimen.

Lee además
insolita pelea en rodeo: suegro y yerno se fueron a las manos luego de una fiesta
¿Se desconocieron?

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se "fueron a las manos" luego de una fiesta
de saco y camisa, un sanjuanino fue detenido cuando lo sorprendieron tratando de robar un auto
Elegancia tras las rejas

De saco y camisa, un sanjuanino fue detenido cuando lo sorprendieron tratando de robar un auto

El doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, sucedió este sábado en Villa Rivera Indarte, en Córdoba. Según informó el medio La Voz, el agresor se metió en la casa de Luna en la calle San Pedro de Toyos este sábado por la mañana y las mató a ambas utilizando un arma de fuego.

image

Se reportaron además antecedentes de violencia por parte de Pablo Laurta hacia su familia: Luna Giardina, quien estudiaba agronomía, había escapado de Uruguay con Pedro hacía casi tres años, luego de que el padre del menor intentara ahorcarla. A pesar de las denuncias existentes contra Laurta, y de que Luna Giardina contaba con un botón antipánico, la víctima no llegó a activarlo al momento del ataque.

La principal sospecha de los investigadores es que Pablo tomó a su hijo Pedro Teodoro Rodríguez Laurta luego de los crímenes.

Pablo Laurta, el presunto autor de los crímenes es señalado también como el creador de una cuenta en redes sociales llamada “Varones Unidos”. La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º turno, Gerardo Reyes. Ante la gravedad de los hechos, las autoridades procedieron a la activación del Alerta Sofía.

Hasta el momento, no se tienen noticias sobre el paradero del niño Pedro ni de Pablo Laurta.

Temas
Seguí leyendo

Desobedeció la orden de no acercarse a su ex y terminó detenido: días atrás, lo agredieron en una plaza por un robo

El impulso masculino de fingir que todo está bien: robó en Pocito y sonrió para la foto en el patrullero

Tensión en 9 de Julio por un hombre que apuñaló a su hermano

En Pocito, se llevó una moto y terminó filmado por una cámara de seguridad

Hernán "Pecoso" Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia

Fuerte choque entre dos motos en Santa Lucía dejó el saldo de tres heridos

Detuvieron a un joven acusado de provocar un incendio en una vivienda del Barrio San Francisco

Una motociclista terminó hospitalizada tras ser embestida por una camioneta que se fugó en Rivadavia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
insolita pelea en rodeo: suegro y yerno se fueron a las manos luego de una fiesta
¿Se desconocieron?

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se "fueron a las manos" luego de una fiesta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se fueron a las manos luego de una fiesta
¿Se desconocieron?

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se "fueron a las manos" luego de una fiesta

Así estará el tiempo durante el domingo en San Juan: ¿seguirá el viento?
Pronóstico

Así estará el tiempo durante el domingo en San Juan: ¿seguirá el viento?

Instalarán nuevas cámaras de seguridad en San Juan: un municipio tendrá controlada la entrada y la salida al departamento
Cobertura

Instalarán nuevas cámaras de seguridad en San Juan: un municipio tendrá controlada la entrada y la salida al departamento

Tensión en 9 de Julio por un hombre que apuñaló a su hermano
Disputa familiar

Tensión en 9 de Julio por un hombre que apuñaló a su hermano

Dos mujeres sometidas, un maltratador y el asesinato en defensa propia en Concepción
Historias del Crimen

Dos mujeres sometidas, un maltratador y el asesinato en defensa propia en Concepción

Te Puede Interesar

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador

Por David Cortez Vega
El primer gobierno de Leopoldo Bravo marcó el desarrollo de infraestructura de San Juan.
Historia

Leopoldo Bravo, el caudillo realizador: A 62 años, grandes obras que subsisten y son íconos del San Juan moderno

El Zonda le sacó la mufa a Ponce de León: volvió a ganar en el TC2000 después de 10 años
Automovilismo

El Zonda le sacó la mufa a Ponce de León: volvió a ganar en el TC2000 después de 10 años

Así detuvieron y trasladaron al sujeto acusado de doble femicidio y secuestro en Córdoba
Videos

Así detuvieron y trasladaron al sujeto acusado de doble femicidio y secuestro en Córdoba

Con muchas bajas, River recibe a Sarmiento en el Monumental
Torneo Clausura

Con muchas bajas, River recibe a Sarmiento en el Monumental