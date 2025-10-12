domingo 12 de octubre 2025

Qué regalazo

El gesto de Pernía con dos sanjuaninos que le desearon suerte en El Zonda: "Algo inolvidable"

Gustavo y Tomás le desearon suerte al piloto en la previa de la carrera y durante el podio la sorpresa fue mayor. Luego de los festejos, Leonel Pernía les regaló el trofeo de tercer puesto: "Algún lugar en casa le vamos a buscar, estamos muy felices", le dijo a Tiempo de San Juan. El video.

Por Antonella Letizia
El Autódromo Eduardo Copello fue escenario de emociones fuertes, ruido de motores y una multitud que vibró con la novena fecha del TC2000. Pero entre tantos momentos de adrenalina, hubo una historia que conmovió fuera de la pista y que tuvo como protagonistas a Gustavo y Tomás Brizuela, un padre y su hijo sanjuaninos, y a uno de los grandes del automovilismo argentino: Leonel Pernía.

Antes de que los autos salieran a pista en una de las carreras más importantes de la jornada, Gustavo y Tomás se acercaron a los boxes con la ilusión de ver de cerca a sus ídolos. Allí se cruzaron con el piloto bonaerense, a quien le desearon suerte y compartieron una pequeña charla. Incluso, Pernía les firmó el gorrito del pequeño fierrero.

Lo que parecía un simple gesto de cercanía se transformó en algo inolvidable. Tras la carrera -donde Pernía terminó tercero-, el piloto del Renault Fluence ya tenía una decisión tomada: regalarles su trofeo a Gustavo y Tomás.

Todavía emocionado, Gustavo, el papá, contó cómo fue ese instante que nunca olvidará: "Nos pusimos a conversar antes de la carrera y le dije 'hoy te vas a llevar un premio'. Cuando terminó todo me lo dio. Es un regalazo". Y no es para menos: se llevaron a casa nada menos que el trofeo del tercer puesto de una fecha histórica en El Zonda, en la que después de seis años tuvo su reapertura tan esperada.

Este gesto de Pernía dejó una marca imborrable. "Algún lugar en casa le vamos a buscar, estamos muy felices", cerró el sanjuanino.

El gesto de Pernía con dos sanjuaninos que le desearon suerte en El Zonda: Algo inolvidable
