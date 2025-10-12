domingo 12 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elegancia tras las rejas

De saco y camisa, un sanjuanino fue detenido cuando lo sorprendieron tratando de robar un auto

El episodio se registró en un barrio de Chimbas. El delincuente fue reducido por los vecinos, que fueron quienes alertaron a la policía.

Por Mariela Pérez
image

El personal radioeléctrico norte participó en la aprehensión de un sujeto señalado de intentar robar un auto en Chimbas. La particularidad del hecho delictivo es el estilo elegido por el delincuente para la ocasión, de saco y camisa.

Lee además
el impulso masculino de fingir que todo esta bien: robo en pocito y sonrio para la foto en el patrullero
Loteo Independencia

El impulso masculino de fingir que todo está bien: robó en Pocito y sonrió para la foto en el patrullero
desobedecio la orden de no acercarse a su ex y termino detenido: dias atras, lo agredieron en una plaza por un robo
San Martín

Desobedeció la orden de no acercarse a su ex y terminó detenido: días atrás, lo agredieron en una plaza por un robo

Fuentes de la Policía de San Juan detallaron que el hecho sucedido en el interior del Barrio Andacollo. Allí, el delincuente, identificado como Héctor Robledo, de 29 años, fue sorprendido por los vecinos de la zona en el interior de un auto Renault 11. Fueron los habitantes del barrio quienes dieron aviso a la policía y redujeron al sujeto para que no escapara, mientras esperaban la llegada de la fuerza policial.

image
Imagen compartida por Relaciones Policiales - Policía de San Juan

Imagen compartida por Relaciones Policiales - Policía de San Juan

La damnificada, una mujer de 56 años manifestó que el acusado había dañado y revuelto el interior del auto antes de su detención, procedimiento a realizar la denuncia por el hecho. Interviene la UFI Flagrancia, por lo que el sujeto deberá sentarse en el banquillo de los acusados en las próximas horas.

Temas
Seguí leyendo

Sanjuanino afortunado ganó más de 8.5 millones de pesos gracias al Quini 6

"¿Querés ser mi novia?": el video de la propuesta de un sanjuanino en un avión que causó emoción en las redes

Fanático de Jaime Muñoz, un abuelo se hizo viral por el pase del sanjuanino a una nueva ronda de La Voz

Gabriel, el niño sanjuanino que lucha por caminar, necesita ayuda para continuar su tratamiento: cómo participar

Un sanjuanino, ganador de más de un millón y medio de pesos gracias al Quini 6

"Hoy puedo vivir tranquilo": el conmovedor posteo de un sanjuanino que confesó su orientación sexual

"No se hagan los graciosos": el viral del sanjuanino que deberá pagar $4.000.000 por una amenaza de bomba al Centro Cívico

Tensión en 9 de Julio por un hombre que apuñaló a su hermano

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Hernán Pecoso Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia
Increíble

Hernán "Pecoso" Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia

Imagen ilustrativa.
Impacto

Por qué cerró el supermercado con sede en Rawson: la versión que implica a otra empresa con presencia en San Juan

Una de las voces más populares del automovilismo y el regreso del Zonda: Estamos ante su mejor versión
Palabra autorizada

Una de las voces más populares del automovilismo y el regreso del Zonda: "Estamos ante su mejor versión"

Así estará el tiempo durante el domingo en San Juan: ¿seguirá el viento?
Pronóstico

Así estará el tiempo durante el domingo en San Juan: ¿seguirá el viento?

El decálogo de curiosidades de Gioja y la caída del helicóptero: a 12 años de la tragedia, de las pesadillas al milagro de Brochero video
Aniversario

El decálogo de curiosidades de Gioja y la caída del helicóptero: a 12 años de la tragedia, de las pesadillas al milagro de Brochero

Te Puede Interesar

Con la llegada de la primavera refuerza, Ambiente refuerza los controles en zonas clave para evitar la caza de aves.
Ambiente

Aves en peligro: el submundo de la caza en San Juan y un nuevo plan para evitar extinciones

Por Daiana Kaziura
Así es por dentro la Ruta del Chacinado, las delicias más solicitadas de Rawson y los precios video
Video

Así es por dentro la Ruta del Chacinado, las delicias más solicitadas de Rawson y los precios

En la Rosada no se consideran con chances de ganar las elecciones en San Juan
Elecciones legislativas

En la Rosada no se consideran con chances de ganar las elecciones en San Juan

De saco y camisa, un sanjuanino fue detenido cuando lo sorprendieron tratando de robar un auto
Elegancia tras las rejas

De saco y camisa, un sanjuanino fue detenido cuando lo sorprendieron tratando de robar un auto

Los rehenes secuestrados por Hamas serán liberados a partir de este domingo, según Israel
Principio de acuerdo

Los rehenes secuestrados por Hamas serán liberados a partir de este domingo, según Israel