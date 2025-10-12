De saco y camisa, un sanjuanino fue detenido cuando lo sorprendieron tratando de robar un auto

El personal radioeléctrico norte participó en la aprehensión de un sujeto señalado de intentar robar un auto en Chimbas. La particularidad del hecho delictivo es el estilo elegido por el delincuente para la ocasión, de saco y camisa.

Fuentes de la Policía de San Juan detallaron que el hecho sucedido en el interior del Barrio Andacollo. Allí, el delincuente, identificado como Héctor Robledo, de 29 años, fue sorprendido por los vecinos de la zona en el interior de un auto Renault 11. Fueron los habitantes del barrio quienes dieron aviso a la policía y redujeron al sujeto para que no escapara, mientras esperaban la llegada de la fuerza policial.

image Imagen compartida por Relaciones Policiales - Policía de San Juan La damnificada, una mujer de 56 años manifestó que el acusado había dañado y revuelto el interior del auto antes de su detención, procedimiento a realizar la denuncia por el hecho. Interviene la UFI Flagrancia, por lo que el sujeto deberá sentarse en el banquillo de los acusados en las próximas horas.

