"¿Querés ser mi novia?": el video de la propuesta de un sanjuanino en un avión que causó emoción en las redes

¡Qué viva el amor! El cielo fue testigo de un romántico gesto que rápidamente conquistó las redes sociales. Un joven -llamado Alex Gelusini-, decidido a sorprender a una chica -Alexia Quiroga-, la llevó a recorrer San Juan en avión , disfrutando de la ciudad desde una perspectiva única.

Pero la aventura aérea escondía una sorpresa aún mayor. En medio del vuelo, ocurrido el pasado domingo, los pilotos levantaron un cartel que hizo latir más fuerte el corazón de Alexia: “¿Querés ser mi novia?”, preguntaba el panfleto. La respuesta no tardó en llegar: un rotundo y emocionado “Sí”.

El momento, capturado en video, se viralizó rápidamente en Instagram, acumulando cientos de “me gusta” y decenas de comentarios. Entre ellos, se destacaban mensajes como “Fua amigo, qué romántico” y “Les deseo mucho éxito”, reflejando la admiración y ternura de quienes vieron la escena.

Alexia, emocionada, no dudó en responder públicamente: “Te amo mi amor. Prometo que seremos felices juntos”. Así, entre nubes y aplausos virtuales, el amor celebró su propio vuelo triunfal.

El video