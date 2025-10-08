Entramos a la casa de Carlos Jaime, candidato de Por San Juan: un lugar para relajarse en el campo, lejos del ruido de la ciudad

Paren en Off sigue mostrando la intimidad de los candidatos a diputados sanjuaninos, de cara a las elecciones del 26 de octubre. En esta oportunidad, nos abrió las puertas de su hogar, Carlos Jaime , segundo suplente de la lista Por San Juan.

Ubicada en el campo, a treinta minutos de la Ciudad de San Juan, Jaime tiene su refugio. Cuando no está en la Legislatura Provincial, donde es diputado del bloque oficialista, el candidato aprovecha para relajarse en su casa, lejos del ruido.

El hogar, que supo ser una casa de fin de semana familiar, es a donde Jaime ahora está toda la semana y a donde regresa después de una larga jornada de trabajo o caminatas de campaña. "En pandemia decidí venirme acá porque vivía en un departamento y se me hizo muy difícil", explicó Jaime en diálogo con Paren en Off.

La casa de Jaime cuenta con parrillero, una cocina bien equipada, pileta y parrillero donde todos los fines de semana hay asado familiar o con amigos. Un rincón de lectura, abajo de una lámpara es el espacio favorito del candidato que se reconoce como un "muy buen anfitrión" y amante de los asados con la familia.

Mirá el video completo y enterate cómo vive Jaime cuando no está en su rol de diputado: