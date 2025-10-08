miércoles 8 de octubre 2025

Fuerte acusación

Facundo Manes denunció que otro diputado le dijo que lo iban a "hacer mierda" si no había quorum, ¿de quién se trata?

El diputado radical aseguró que su agresor verbal lo cruzó en un pasillo del Congreso en la previa de una sesión caliente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Facundo Manes denunció una fuerte agresión verbal de un par suyo en los pasillos del Congreso de la Nación.

En la previa de una sesión caliente en Diputados, donde la oposición buscará dar un nuevo golpe al Gobierno en el Congreso con la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el diputado nacional Facundo Manes denunció que el titular de la Cámara baja, Martín Menem, lo amenazó en uno de los pasillos del Congreso.

"El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso", denunció Manes minutos antes de que la oposición consiguiera el quórum para tratar el proyecto busca debilitar las posibilidades del presidente Javier Milei de gobernar por decreto y permitir que los DNUs puedan ser rechazados por tan solo una cámara.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ManesF/status/1975945528635531633?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975945528635531633%7Ctwgr%5E153d21535acd21c2d6576ce6e2d25fea9b0e5bfc%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Ffacundo-manes-denuncio-martin-menem-amenazo-roga-quorum-vamos-hacer-mierda_0_ZRh06YK16N.html&partner=&hide_thread=false

A través de un posteo en su cuenta de X, el diputado precisó: "Literalmente me dijo: 'Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos'. Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina".

Ante una consulta de Clarín, Manes evitó dar una definición acerca de si denunciará judicialmente a Menem y aclaró: "Fue hace minutos y primero vamos a evaluar los pasos a seguir. Ya empezó la operación en las redes y con algunos voceros del gobierno".

FUENTE: Clarín

