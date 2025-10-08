miércoles 8 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mirá el fixture completo

Arranca el sueño de los equipos sanjuaninos: así se jugará la primera fecha del Regional Amateur

Este miércoles se definieron los cruces del campeonato que otorga cuatro ascensos al Federal A. Finalmente serán once los equipos sanjuaninos los participantes. El fecha por fecha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Arranca el Regional Amateur.

Arranca el Regional Amateur.

Se acabó el misterio. San Juan tendrá once representantes en el próximo Regional Amateur, que buscarán quedarse con uno de los cuatro ascensos al Federal A. En las últimas horas se conoció el fixture de la Zona 8, 9 y 10.

Lee además
Peñarol se bajó del Regional Amateur.
Oficial

Peñarol se bajó del Regional: "Tenemos la tristeza de no competir, pero el club tiene que ordenarse"
goles, emociones y grandes actuaciones: asi fue la fecha 3 del futbol femenino universitario
Edición 2025

Goles, emociones y grandes actuaciones: así fue la fecha 3 del fútbol femenino universitario

El que irá en busca de revancha es Sportivo Desamparados, que luego de ser invitado puso primera para conseguir el ascenso. Frente a este panorama y sin mucho ruido, se arma para dar el batacazo frente a Colón Junior el próximo 19 de octubre. El Víbora, al igual que el Merengue, Peñaflor y Alianza, integran la Zona 10.

image

En tanto, la zona 9 está compuesta por Unión, Atenas y Marquesado. La historia viene pareja con estos equipos, que pese a hacer buenos torneos en la local, vienen marcando un buen paso a lo largo del tiempo. El Azul, que viene de consagrarse en el Apertura, enfrentará al Mirasol de Pocito y el Far West quedará libre.

image

Y por último, en el grupo 8, están los equipos del interior de San Juan: Paso de Los Andes de Albardón, Árbol Verde de Jáchal, Sarmiento y Belgrano, estos últimos de Media Agua. La primera fecha cruzará a Paso de Los Andes con el Arbolino y en el duelo de próceres, Sarmiento y Belgrano. Ambos encuentros irán el mismo 19 de octubre.

image

Peñarol se bajó del Regional: "Tenemos la tristeza de no competir, pero el club tiene que ordenarse"

Una baja más. Sportivo Peñarol confirmó que no jugará el Torneo Regional Amateur por falta de recursos. Su propio presidente le confirmó a Tiempo de San Juan los motivos por los que tomó la drástica decisión.

"Tenemos la tristeza de no competir, pero el club tiene que ordenarse", fueron las primeras palabras de Carlos Leotta a este diario, luego de que se confirmara la baja del Bohemio en el próximo torneo federal.

Pasaron tan solo 7 días desde que Peñarol recibió la invitación al próximo compromiso que otorga ascensos al Federal A. Sin embargo, y después de analizar la competencia de pie a cabeza por parte de la dirigencia, se llegó al común acuerdo de que el club de calle Tucumán no está en condiciones de afrontar el compromiso por el costo económico que implica el certamen.

image

"Esto es un secreto a voces por la situación en general. Hemos hecho la evaluación y simulación de dinero, y comparado con las obligaciones institucionales, tenemos que todavía resolver cosas en el club y de las cuales ocuparnos", manifestó Leotta, quien asumió en Peñarol hace casi un año.

image

Sobre cómo se lo comunicaron al plantel, Leotta expresó: "Fue con total madures, comprensión y la amistad que se ha forjado con el equipo. Sabemos que las dificultades del club, es por eso que se lo comunicamos con tristeza por no poder competir, pero las responsabilidades son las que imponen".

Con la baja de Sportivo Peñarol, el Regional Amateur de la zona de San Juan quedó conformada con 11 equipos: Paso de los Andes, Árbol Verde de Jáchal, Peñaflor, General Belgrano, General Sarmiento, Desamparados, Marquesado, Alianza, Colón, Unión de Villa Krause y Atenas de Pocito.

Temas
Seguí leyendo

Mundial Sub20: Argentina vence a Nigeria y se está metiendo entre los ocho mejores

Malas noticias sobre la salud de Miguel Ángel Russo: aseguran que "el pronóstico es letal"

Arranca la venta de entradas en el Estadio Aldo Cantoni para el TC2000 y el Zonal Cuyano

Adiós al "Droga" Farías, emblema de una época gloriosa de San Martín

Seis pilotos, una leyenda que despierta: anécdotas, sensaciones y un debut sanjuanino en el histórico regreso de "El Zonda"

El sanjuanino Chiqui Tapia y todo el mundo del fútbol, cerca de Miguel Ángel Russo

Dolor de cabeza para Scaloni: confirmaron la sanción a Otamendi y se pierde un duelo clave con la Selección

Leonardo Cobarrubia voló en el Critérium de ciclismo en El Pinar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
malas noticias sobre la salud de miguel angel russo: aseguran que el pronostico es letal
Preocupación

Malas noticias sobre la salud de Miguel Ángel Russo: aseguran que "el pronóstico es letal"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital
Barrio Echeverría

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

Nicolás Alé se cubrió el rostro durante toda la audiencia.
Caso Nicolás Alé

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal
Deceso

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal

El sospechoso frente al juez Roberto Montilla.
Padrastro pervertido

Con el monstruo en casa: acusan a changarín de violar a sus dos hijastras, una de las cuales tuvo un hijo

Facundo Leanez, Ernesto Vidal, Fabrizio Benedetti, Facundo Della Motta y Nicolás Peralta -más Gerardo Reina que no aparece en la imagen-. video
Encuentro de lujo

Seis pilotos, una leyenda que despierta: anécdotas, sensaciones y un debut sanjuanino en el histórico regreso de "El Zonda"

Te Puede Interesar

Empresario baleado en Rawson: una pericia confirma que le dispararon cuando estaba de rodillas
Quedó cuadripléjico

Empresario baleado en Rawson: una pericia confirma que le dispararon cuando estaba de rodillas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Hospital Privado, del Colegio Médico, junto con el CIMYN epicentros de despidos de la salud privada en San Juan.
Escenario

El drama de la salud privada en San Juan: las alarmantes cifras que expone el Colegio Médico

Ya podés escuchar el capítulo XXI de Historias del Crimen en Spotify: el canal de Las Tapias, el capataz asesinado y los tres cosechadores
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XXI de Historias del Crimen en Spotify: el canal de Las Tapias, el capataz asesinado y los tres cosechadores

En octubre, el costo del metro cuadrado trepó a $1,35 millones y construir una casa tipo en San Juan ya supera los $104 millones.
Informe del CIRCOT

Octubre movido para la construcción sanjuanina: el metro cuadrado impactado por el dólar y salarios, y ¿qué se espera el mes próximo?

Fotos: La Diecinueve.
Rivadavia

Afirman que ladrones atacaron nuevamente un jardín de infantes en La Bebida: ahora, robaron un aire acondicionado