Arranca el sueño de los equipos sanjuaninos: así se jugará la primera fecha del Regional Amateur

Se acabó el misterio. San Juan tendrá once representantes en el próximo Regional Amateur , que buscarán quedarse con uno de los cuatro ascensos al Federal A. En las últimas horas se conoció el fixture de la Zona 8, 9 y 10.

Oficial Peñarol se bajó del Regional: "Tenemos la tristeza de no competir, pero el club tiene que ordenarse"

El que irá en busca de revancha es Sportivo Desamparados , que luego de ser invitado puso primera para conseguir el ascenso. Frente a este panorama y sin mucho ruido, se arma para dar el batacazo frente a Colón Junior el próximo 19 de octubre. El Víbora, al igual que el Merengue, Peñaflor y Alianza, integran la Zona 10.

En tanto, la zona 9 está compuesta por Unión, Atenas y Marquesado. La historia viene pareja con estos equipos, que pese a hacer buenos torneos en la local, vienen marcando un buen paso a lo largo del tiempo. El Azul, que viene de consagrarse en el Apertura, enfrentará al Mirasol de Pocito y el Far West quedará libre.

Y por último, en el grupo 8, están los equipos del interior de San Juan: Paso de Los Andes de Albardón, Árbol Verde de Jáchal, Sarmiento y Belgrano, estos últimos de Media Agua. La primera fecha cruzará a Paso de Los Andes con el Arbolino y en el duelo de próceres, Sarmiento y Belgrano. Ambos encuentros irán el mismo 19 de octubre.

Una baja más. Sportivo Peñarol confirmó que no jugará el Torneo Regional Amateur por falta de recursos. Su propio presidente le confirmó a Tiempo de San Juan los motivos por los que tomó la drástica decisión.

"Tenemos la tristeza de no competir, pero el club tiene que ordenarse", fueron las primeras palabras de Carlos Leotta a este diario, luego de que se confirmara la baja del Bohemio en el próximo torneo federal.

Pasaron tan solo 7 días desde que Peñarol recibió la invitación al próximo compromiso que otorga ascensos al Federal A. Sin embargo, y después de analizar la competencia de pie a cabeza por parte de la dirigencia, se llegó al común acuerdo de que el club de calle Tucumán no está en condiciones de afrontar el compromiso por el costo económico que implica el certamen.

"Esto es un secreto a voces por la situación en general. Hemos hecho la evaluación y simulación de dinero, y comparado con las obligaciones institucionales, tenemos que todavía resolver cosas en el club y de las cuales ocuparnos", manifestó Leotta, quien asumió en Peñarol hace casi un año.

Sobre cómo se lo comunicaron al plantel, Leotta expresó: "Fue con total madures, comprensión y la amistad que se ha forjado con el equipo. Sabemos que las dificultades del club, es por eso que se lo comunicamos con tristeza por no poder competir, pero las responsabilidades son las que imponen".

Con la baja de Sportivo Peñarol, el Regional Amateur de la zona de San Juan quedó conformada con 11 equipos: Paso de los Andes, Árbol Verde de Jáchal, Peñaflor, General Belgrano, General Sarmiento, Desamparados, Marquesado, Alianza, Colón, Unión de Villa Krause y Atenas de Pocito.