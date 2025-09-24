Desamparados ya tiene su licencia y jugará el próximo Regional Amateur: los otros 10 equipos sanjuaninos confirmados

El miércoles trajo buenas noticias para el fútbol sanjuanino, sobre todo para Puyuta: Sportivo Desamparados finalmente recibió su licencia deportiva y estará en la próxima edición del Torneo Regional Amateur , que comenzará el 19 de octubre. Con esta confirmación, la provincia suma 11 representantes, una cifra importante.

En los últimos días se habían asegurado las participaciones de Boca de Los Berros (Liga Sarmientina) , General Sarmiento (Liga Sarmientina) , General Belgrano (Liga Sarmientina) , Árbol Verde (Liga Jachallera) y Paso de los Andes (Liga Albardón-Angaco). Mientras que por la Liga Sanjuanina habían quedado confirmados Atenas de Pocito, Marquesado, Colón Junior, Unión de Villa Krause y Atlético Alianza. Ahora, el ingreso del Víbora amplía la nómina de clubes locales que buscarán el ascenso al Federal A.

En las próximas horas podrían sumarse Peñaflor (Liga Caucetera-Sanmartiniana) y Peñarol (Liga Sanjuanina de Fútbol).

El Regional 2025/26 se pondrá en marcha el tercer fin de semana de octubre, aunque el calendario sufrirá un paréntesis el 26 por las elecciones legislativas nacionales. Para no alterar la continuidad del fixture, no se descarta la posibilidad de disputar una fecha entre semana el viernes 24 en las zonas con mayor número de equipos.

En lo que respecta a la organización, el certamen mantendrá el formato de grupos por cercanía geográfica y posteriores playoffs, un esquema que ha dado resultados en las últimas temporadas. En juego estarán cuatro ascensos al Federal A 2026.