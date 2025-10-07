Peñarol se bajó del Regional: "Tenemos la tristeza de no competir, pero el club tiene que ordenarse"

Una baja más. Sportivo Peñarol confirmó que no jugará el Torneo Regional Amateur por falta de recursos. Su propio presidente le confirmó a Tiempo de San Juan los motivos por los que tomó la drástica decisión.

"Tenemos la tristeza de no competir, pero el club tiene que ordenarse", fueron las primeras palabras de Carlos Leotta a este diario, luego de que se confirmara la baja del Bohemio en el próximo torneo federal.

Pasaron tan solo 7 días desde que Peñarol recibió la invitación al próximo compromiso que otorga ascensos al Federal A. Sin embargo, y después de analizar la competencia de pie a cabeza por parte de la dirigencia, se llegó al común acuerdo de que el club de calle Tucumán no está en condiciones de afrontar el compromiso por el costo económico que implica el certamen.

"Esto es un secreto a voces por la situación en general. Hemos hecho la evaluación y simulación de dinero, y comparado con las obligaciones institucionales, tenemos que todavía resolver cosas en el club y de las cuales ocuparnos", manifestó Leotta, quien asumió en Peñarol hace casi un año.

Sobre cómo se lo comunicaron al plantel, Leotta expresó: "Fue con total madures, comprensión y la amistad que se ha forjado con el equipo. Sabemos que las dificultades del club, es por eso que se lo comunicamos con tristeza por no poder competir, pero las responsabilidades son las que imponen".

Con la baja de Sportivo Peñarol, el Regional Amateur de la zona de San Juan quedó conformada con 11 equipos: Paso de los Andes, Árbol Verde de Jáchal, Peñaflor, General Belgrano, General Sarmiento, Desamparados, Marquesado, Alianza, Colón, Unión de Villa Krause y Atenas de Pocito.