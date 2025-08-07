jueves 7 de agosto 2025

Grave

Denuncian en la justicia penal al arquero de Peñarol por la brutal gresca en el partido con Marquesado

Después del lamentable episodio de violencia que se registró en el fútbol sanjuanino, donde varios jugadores del local se trenzaron a los golpes con el portero del Tricolor, la madre de uno de los implicados -menor de edad- denunció en la Policía a Mariano Pellicer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A cinco días de la brutal gresca que se produjo en un partido de la Cuarta División entre Marquesado y Peñarol, denunciaron en la justicia penal a Mariano Pellicer por lesiones. Según indicaron fuentes judiciales, fue la madre de uno de los jugadores del equipo local quien acudió a la Comisaría 30° y apuntó contra el portero del Tricolor.

Como consecuencia de la denuncia que hizo Araceli Castro, la que aseveró que el guardametas del conjunto de Chimbas le propinó un golpe de puño en el rostro al chico de 16 años, a la altura de la boca, provocándole un corte, se procedieron las diligencias correspondientes y la causa fue remitida a la UFI Genérica.

Acorde manifestaron fuentes allegadas, la intervención judicial que podría decantar en una acusación formal por lesiones impulsará una inspección ocular de parte de los investigadores, en el lugar de los hechos; un relevamiento de cámaras, soporte audiovisual que será clave para determinar la participación de los implicados; testimoniales; como así también la actuación de un médico legista, que establezca el tenor de las presuntas lesiones ocasionadas.

El arquero de Peñarol, Mariano Pellicer, denunciado en la justicia penal

El arquero de Peñarol, Mariano Pellicer, denunciado en la justicia penal

A partir de ello, la causa iniciará un proceso preliminar y, si el fiscal interviniente de la UFI comandada por Daniela Pringles e Ignacio Achem cree conveniente sostener la acusación, se formalizaría en contra de Pellicer.

El hecho desató la polémica, una vez más, en el fútbol sanjuanino por los sucesivos episodios de violencia que ocurren cada fin de semana. Más allá de las sanciones disciplinarias que impone la Liga Sanjuanina de Fútbol, es la primera vez en mucho tiempo que un conflicto deportivo se traslada al ámbito penal. Una de las últimas situaciones de similares características sucedió en octubre del año pasado, cuando un sujeto trompeó a un jugador de Alianza.

Fue un asistente del cuerpo técnico de Picón el que agredió al futbolista, que quedó inconsciente y debió ser trasladado en ambulancia al hospital. Por el ataque, Fernando Ávalos fue detenido e imputado por lesiones por parte de la fiscalía. Desde el lado deportivo, fue echado del club pocitano y expulsado de la Liga de por vida.

Con la intervención judicial y las imágenes que captaron el violento suceso, en el que se observa que Pellicer no es el único que propina golpes, resultará interesante saber qué podría pasar con los demás involucrados, como así también si el arquero iniciará actuaciones legales en contra de aquellos que lo agredieron. Es que la grabación es contundente y son varios los jugadores de Marquesado que, en banda, atacan al rival. ¿Actuará la fiscalía de oficio e imputará al resto de los jugadores?

El video del violento episodio en la cancha

