sábado 9 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Afectaron las demoras?

A 5 años del crimen en Marquesado, absuelven al menor acusado por falta de pruebas

El sujeto que ahora tiene 21 años estuvo involucrado en el homicidio de Braian Chávez, ocurrido el 2 de agosto de 2020. Sin embargo, las dudas en las testimoniales beneficiaron al imputado que quedó librado de todo, a diferencia de los otros implicados que fueron condenados a 17 años de prisión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
4
3
5

A 5 años del crimen en Marquesado, en el que una patota atacó a un joven tras confundirlo con un ladrón de zapatillas y le quitó la vida, el menor que se hallaba imputado en la causa fue absuelto por falta de mérito. Según señalaron fuentes allegadas al caso, la debilidad de las pruebas producidas en el juicio por el asesinato de Braian Chávez pesaron sobre la decisión de la jueza María Julia Camus.

Lee además
denuncian en la justicia penal al arquero de penarol por la brutal gresca en el partido con marquesado
Grave

Denuncian en la justicia penal al arquero de Peñarol por la brutal gresca en el partido con Marquesado
Imagen ilustrativa.
Ladrones a domicilio

"Escruche" en una casa de Rivadavia: robaron un par de zapatillas y $3 millones

El homicidio se registró el 2 de agosto de 2020 y, acorde señalaron fuentes que conocen el caso, el paso del tiempo habría sido perjudicial para el proceso. Es que la poca consistencia de los testimonios habría beneficiado al sospechoso, identificado con las siglas N.C, que resultó desligado del delito por el que otros dos sujetos, mayores de edad, sí fueron condenados por la Justicia.

Facundo Leiva y Franco Jesús Diego recibieron 17 años de prisión efectiva, el 8 de junio de 2023. En tanto que, María del Carmen Tapia, también acusada inicialmente, fue absuelta por el tribunal por el beneficio de la duda. De los cuatro que habían participado del ataque mortal, que le arrebató la vida al pibe de 21 años, el menor era el único que quedaba por ser juzgado.

5
Los condenados Facundo Leiva y Franco Jes&uacute;s Diego, que recibieron 17 a&ntilde;os de prisi&oacute;n efectiva, junto a Mar&iacute;a del Carmen Tapia, que result&oacute; absuelta por el beneficio de la duda

Los condenados Facundo Leiva y Franco Jesús Diego, que recibieron 17 años de prisión efectiva, junto a María del Carmen Tapia, que resultó absuelta por el beneficio de la duda

El debate que fue llevado adelante por el Segundo Juzgado Penal de Niñez inició el 4 de junio último y, al cabo de un mes de juicio, en el que se ejecutó una inspección ocular que revolucionó el Barrio Marquesado III, escenario de la fatalidad, el fiscal Carlos Rodríguez desistió de la acusación e impulsó la absolución. Fue por ello que la magistrado dictó la sentencia absolutoria en favor del imputado que tenía 16 años cuando sucedió el asesinato.

No está claro por qué pasó tanto tiempo para que el involucrado fuera enjuiciado. Lo cierto es que todo se desarrolló en el marco de la Ley Penal Juvenil y el Régimen Penal de la Minoridad (22.278), marcos normativos que prevén mayor flexibilidad para los menores en conflicto con la ley, a diferencia del resto de los mayores de edad.

Entre lo más destacado de las regulaciones, se sabía de antemano que, de ser hallado responsable, el chico que ahora tiene 21 años sufriría una condena menor a la que recibieron los sentenciados, ya que los castigos se reducen a las penas previstas para delitos en grado de tentativa. Por tal motivo, se presumía que podía recibir de 5 a 10 años de prisión. No obstante, lo que no estaba previsto era el paso del tiempo.

3
La v&iacute;ctima, Braian Ch&aacute;vez, ten&iacute;a apenas 21 a&ntilde;os cuando fue emboscado y asesinado a metros de su casa

La víctima, Braian Chávez, tenía apenas 21 años cuando fue emboscado y asesinado a metros de su casa

Fuentes allegadas manifestaron que, al haber transcurrido tanto tiempo, quienes atestiguaron la agresión con el arma blanca presentaron dudas en sus relatos y ello fue crucial en la determinación. A pesar de que uno de los condenados complicó al menor y lo situó en la escena del crimen, la declaración no fue suficiente y el sujeto -cuya identidad no puede ser revelada- salió ileso de la situación.

La madre de la víctima, Lidia Chávez, no escondió su dolor y bronca por el resultado del proceso y reconoció haber tenido media justicia. "Fueron 5 años de esperanza y ahora solo me queda más dolor y sin justicia", manifestó la mujer que siempre impulsó la condena para los cuatro implicados.

El crimen sucedió durante la madrugada del 2 de agosto de 2020, cuando a Braian lo confundieron con Mauro Díaz, un sujeto que le había robado un par de zapatillas a Diego, conocido como el 'Guacho Menor' en Villa Observatorio y, como consecuencia, lo emboscaron. Entre todos lo embistieron y le propinaron un puntazo letal. El joven de 21 años murió desangrado a pocos metros de su casa y en los brazos de su madre.

Temas
Seguí leyendo

Secuestran gallaretas, loros y jilgueros en operativos en Sarmiento: también hallaron objetos robados

Expropiaciones: qué tendría que pasar para que pidan la destitución del juez Roberto Pagés

Fueron de "after" a una casa de Desamparados y una chica denunció que la violaron

Asaltaron a un repartidor en Concepción y, con su celular, sacaron un préstamo de $3 millones

Un niño quiso fabricar un cohete casero en 25 de Mayo y terminó quemado

Ahora en el Valle Grande: amenaza de bomba provocó revuelo en la escuela del populoso barrio

Video: qué dijo el autor de la amenaza de bomba al show de Lali, tras recibir la condena

Absolvieron a las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar fondos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
absolvieron a las empleadas municipales de rawson acusadas de desviar fondos
Tribunales

Absolvieron a las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar fondos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Absolvieron a las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar fondos
Tribunales

Absolvieron a las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar fondos

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000
Oportunidad

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000

Enojo y preocupación por un sanjuanino que se filma circulando a más de 200 km/h sobre Ruta 40.
En las redes

Repudio por un sanjuanino que se filma manejando a más de 200km/h en la Ruta 40, frente al Bicentenario

Vicuña es el proyecto de Lundin y BHP para su sociedad en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. 
Tratado Binacional minero

La jugada de un gigante minero para poder contratar chilenos para un proyecto de cobre sanjuanino

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas
Peronismo

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas

Te Puede Interesar

Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan video
Exclusivo

Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan

Por Miriam Walter
Desde este viernes y por 10 días se vivirá en los comercios de San Juan el Mega Outlet de invierno.
Clima

Sábado claro y fresco en San Juan: el cielo limpio acompaña el fin de semana

Expropiaciones: qué tendría que pasar para que pidan la destitución del juez Roberto Pagés
¿Sentarán jurisprudencia?

Expropiaciones: qué tendría que pasar para que pidan la destitución del juez Roberto Pagés

Milei explicó los vetos y anunció medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria
Cadena nacional

Milei explicó los vetos y anunció medidas para "amurallar el déficit cero y la política monetaria"

Imagen ilustrativa
Presunto ataque sexual

Fueron de "after" a una casa de Desamparados y una chica denunció que la violaron