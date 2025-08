Habló el arquero que se enfrentó a 10 jugadores de Marquesado: "Paré la pelota con el pecho y se me vinieron encima; es como un caño, folclore"

“Me siento apenado por lo que pasó, no es la imagen que queremos dar del fútbol sanjuanino. Pero yo no hice nada fuera de lugar. Paré la pelota con el pecho y se me vinieron todos encima, eso les indignó; yo me defendí”. Así resumió el portero del Bohemio el inicio de la gresca que terminó en una golpiza dentro de la cancha.

La jugada, según expresó el protagonista, ocurrió sobre el final del encuentro, cuando intentó controlar la pelota con el pecho tras un tiro libre. Para los jugadores de Marquesado, eso fue una provocación. Para él, una jugada más: “Es como cuando te tiran un caño, es parte del folclore del fútbol, nada con mala intención”.

"Ver las imágenes me generan ansiedad porque son muy fuertes, sensibles. Tengo una hija de seis años. Con toda la viralización, terminó viendo las imágenes. Ahora no se quiere despegar de mí. Está asustada”, expresó.

El arquero explicó que todo pasó en cuestión de segundos, cuando los juveniles del "Tricolor" lo increparon verbalmente y, luego, se le fueron encima. “Primero eran dos o tres, después ya eran muchos. Traté de evitar la pelea hasta donde más pude, pero me sentí superado y ahí es cuando decido defenderme”, insistió.

Las imágenes que se viralizaron muestran lo que vino después: prácticamente, una golpiza en patota. El arquero terminó en el suelo, recibiendo patadas en la cabeza y el cuerpo, mientras intentaba cubrirse con sus manos. “Cuando siento que me toman de la cintura y estoy por caer, lo primero que hago es taparme la cabeza. Después… ya todo queda en los videos. Yo creo que recibí más de dos patadas en la cabeza, en ese momento no sabía qué podía pasar porque eran muchos golpes, Miraba para arriba y no dejaba de ver jugadores de ellos, hasta gente del cuerpo técnico”, señaló.

Sobre el rol de sus compañeros de equipo aclaró que, aunque en las redes sociales se los criticó por no intervenir, fueron ellos quienes lo ayudaron a salir de la situación. “El banco de Marquesado estaba más cerca, llegaron enseguida. Los míos estaban más lejos. Pero cuando llegaron me sacaron gente de encima”, aseguró.

Pellice forma parte del plantel de Peñarol, aunque ese día bajó a Cuarta por pedido del técnico, Matías Garrido, ya que venía de una inactividad prolongada y la idea era que sume minutos.

Consultado sobre si alguien de Marquesado se comunicó con él, comentó: “Me escribió el vicepresidente, se puso a disposición. No tengo nada que decir sobre el club, pero estas cosas no pueden pasar. Esto es fútbol". Sobre las sanciones que se pueden venir, remarcó: “No digo que sean positivas, pero sí que sean justas. Porque no podemos naturalizar que pase esto dentro de una cancha. No es el fútbol que queremos”.