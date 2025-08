Nico Tivani, ante uno de los grandes desafíos de la temporada: "Hay que darlo todo y ser inteligentes"

Inoportuno momento El partido de la WNBA, nuevamente parado por el lanzamiento de un particular objeto a la cancha: qué pasó

La competencia comenzará este miércoles con un prólogo explosivo de 3,4 kilómetros en Maia, en la región norte del país. Allí, los especialistas contra el reloj intentarán marcar diferencias desde el primer segundo. Serán once días de carrera, con nueve etapas en línea y una contrarreloj individual final en Lisboa, sumando un total de 1.581 kilómetros.

Tivani reconoció que llega en buena forma física y con el objetivo de ir paso a paso: “Creo que en lo personal llego en muy buena forma y vamos a tratar de aprovechar al máximo eso. Pero bueno, vamos a ir día a día. Creo que las etapas que se vienen son muy exigentes, así que hay que tratar de ir guardando fuerzas, ser inteligente, correr con mucha inteligencia, que eso va a ser lo primordial”.

Luego del prólogo, la carrera continuará el jueves con una etapa entre Viana do Castelo y Braga, de 162,3 kilómetros, con llegada en alto. Es una jornada que el sanjuanino tiene bien marcada. “Mañana, en teoría, una etapa que me viene muy bien a mí, lo que sería una llegada en alto, pero no de alta montaña, de media montaña. Así que vamos a tratar de hacerlo mejor y ojalá que podamos disputar la etapa”, dijo con optimismo.

En esta edición de la Volta competirán 111 ciclistas de 22 nacionalidades, distribuidos en 16 equipos. El recorrido incluye varios puertos exigentes como Senhora da Graça, con rampas superiores al 10%, la mítica subida a la Torre en la Serra da Estrela (1.993 metros de altitud), y el temible Montejunto, un puerto de primera categoría con 12 kilómetros de escalada que podría definir la general.

La carrera terminará el 17 de agosto con una contrarreloj de 16,7 kilómetros en Lisboa, sobre un circuito rápido y técnico con final en la Plaza del Imperio. Entre los últimos ganadores figuran nombres como el ruso Artem Nych (2024), el suizo Colin Stüssi (2023) y el uruguayo Mauricio Moreira (2021 y 2022), además de varios portugueses y españoles.