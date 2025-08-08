sábado 9 de agosto 2025

Ambiente

Secuestran gallaretas, loros y jilgueros en operativos en Sarmiento: también hallaron objetos robados

En dos allanamientos, la Policía incautó aves autóctonas y herramientas vinculadas a robos recientes. Un hombre fue aprehendido y los animales quedaron bajo resguardo de Medio Ambiente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En menos de dos horas, la Policía secuestró aves autóctonas y herramientas vinculadas a robos denunciados. Un hombre fue aprehendido y los animales quedaron a resguardo de Medio Ambiente.

La mañana de este jueves en Sarmiento estuvo marcada por dos procedimientos judiciales que dejaron como saldo la aprehensión de un hombre, el secuestro de varias aves autóctonas y la recuperación de herramientas que habían sido denunciadas como robadas.

El primero de los operativos comenzó a las 9:30, en cumplimiento del oficio de la jueza María Eugenia Barassi, tras una investigación en el marco de un expediente contravencional. Acompañados por el veedor Armando Videla, efectivos llegaron hasta una vivienda ubicada sobre Ruta 40, en San Carlos, a 400 metros al sur de la Ruta 351. Allí incautaron dos ejemplares de gallareta escudete rojo (tagua), dos estructuras metálicas y tres boleadoras.

En el lugar fue aprehendido Juan Alberto Jurado González, argentino, de 31 años, quien quedó vinculado al expediente por disposición de la magistrada. Las aves fueron entregadas al personal de Medio Ambiente, a cargo de Adolfo Torres.

Poco después, a las 11:00, se ejecutó otro allanamiento en barrio Sarmiento 3, manzana D, casa 1, también con resultados positivos. En esa vivienda se encontraron dos loros barranqueros, un comecebo andino y tres jilgueros, que igualmente quedaron bajo la custodia de Medio Ambiente.

Pero el procedimiento no terminó allí: en el domicilio se hallaron además elementos que figuraban como sustraídos en causas recientes. Entre ellos, una máquina de soldar Halley MMA-250, denunciada como robada el pasado 5 de agosto en jurisdicción de la Comisaría Octava. Por disposición del ayudante fiscal Cristian Catalano, el equipo fue secuestrado para pericias, reconocimiento por parte del damnificado y posterior devolución si correspondiera.

También se incautaron una amoladora naranja marca Daewo y una llave francesa Metz de 300 mm, objetos relacionados a un hecho de hurto denunciado el 4 de agosto, en el mismo departamento. El fiscal Gustavo Mendoza ordenó su secuestro y los pasos procesales correspondientes.

