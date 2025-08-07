jueves 7 de agosto 2025

Sorpresa

¡Insólito! En Sarmiento nació un pollito de cuatro patas

El hecho ocurrió el pasado domingo en una granja rural de Las Lagunas y generó sorpresa en el departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Insólito caso en Sarmiento. Una familia de Las Lagunas fue testigo del nacimiento de un pollito con una malformación poco común: el ave tiene cuatro patas. El hecho ocurrió el pasado domingo en una granja rural y generó sorpresa en la comunidad.

De acuerdo al relato de los dueños, pertenecientes a la familia Salazar, el animal nació con dos extremidades adicionales pero se comporta de forma normal. “Camina, come y se mueve sin dificultades. Solo arrastra las patas de más, pero no parece tener dolor”, explicaron.

image

Este tipo de anomalías, aunque inusuales, pueden producirse por alteraciones genéticas durante el desarrollo embrionario. En este caso particular, el pollito utiliza las patas extra únicamente cuando se sienta, según observaron sus cuidadores.

En la zona ya se había registrado un caso similar. En 2017, otra familia del mismo departamento informó el nacimiento de un pollito con cuatro patas, aunque en aquella oportunidad el animal solo vivió cuatro días.

A diferencia de ese antecedente, el ejemplar actual continúa desarrollándose con normalidad, lo que reavivó el interés de vecinos y curiosos en la zona rural del Sur sanjuanino.

Temas
