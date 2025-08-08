sábado 9 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Recorrido

Con más de 700 trámites en una semana, el Ministerio de Gobierno visitó seis departamentos

El Ministerio de Gobierno acercó trámites a miles de sanjuaninos en el marco de los operativos de refuerzo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ministerio de Gobierno

La Dirección del Registro y el Estado Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, participó activamente en una serie de jornadas itinerantes en distintos departamentos de la provincia.

Lee además
cupulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 anos se termino el museo paleontologico de san juan video
Exclusivo

Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan
ezequiel, el guerrero sanjuanino que encontro en la danza su lugar en el mundo
Historias

Ezequiel, el guerrero sanjuanino que encontró en la danza su lugar en el mundo

En el marco de los operativos de refuerzo organizados por el Gobierno de San Juan, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección del Registro y el Estado Civil, desplegó un intenso trabajo territorial para facilitar el acceso a trámites esenciales en diversos puntos de la provincia.

La iniciativa se desarrolló durante la primera semana de agosto y permitió que cientos de vecinos realizaran gestiones sin necesidad de trasladarse a las sedes administrativas. El jueves 31 de julio, en Caucete, se concretaron 225 trámites. Al día siguiente, en San Martín, se registraron 90. El lunes 4 de agosto, Rawson recibió el operativo, con 124 gestiones. El martes 5, en 25 de Mayo, se alcanzaron 153.

Finalmente el miércoles 6 y jueves 7 de agosto, en Valle Fértil, se realizaron 37 y 90 trámites respectivamente.

Con este despliegue, el Ministerio de Gobierno reforzó su presencia en el territorio, asegurando que el servicio registral llegue a cada rincón de la provincia, y respondiendo de manera directa a las necesidades de la comunidad.

Seguí leyendo

¿A quién le pedirías perdón hoy? Las respuestas de los sanjuaninos

La exquisita forma en la que dos sanjuaninos eliminados de La Voz calmaron su dolor

El insólito mensaje que compartió una sanjuanina: "Te amo Franco. Dejá la ..."

Rivadavia avanzó en el programa de salud ginecológica para trabajadoras municipales

Un triángulo brillante se formará en el cielo de San Juan: cuándo y cómo verlo

Deudores alimentarios en San Juan: de 489 personas registradas, solo 4 son mujeres

Multa millonaria y 100 horas de trabajo comunitario para el empresario sanjuanino del polémico show de Q´Lokura

Mirá cómo avanzan las obras en un tramo de la Ignacio de la Roza clave para los ciclistas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el insolito mensaje que compartio una sanjuanina: te amo franco. deja la ...
En las redes

El insólito mensaje que compartió una sanjuanina: "Te amo Franco. Dejá la ..."

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Absolvieron a las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar fondos
Tribunales

Absolvieron a las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar fondos

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000
Oportunidad

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000

Enojo y preocupación por un sanjuanino que se filma circulando a más de 200 km/h sobre Ruta 40.
En las redes

Repudio por un sanjuanino que se filma manejando a más de 200km/h en la Ruta 40, frente al Bicentenario

Vicuña es el proyecto de Lundin y BHP para su sociedad en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. 
Tratado Binacional minero

La jugada de un gigante minero para poder contratar chilenos para un proyecto de cobre sanjuanino

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas
Peronismo

La trastienda del retorno de Cabello a la sede del PJ: la llamada de Gioja, el cambio de vuelo y el juego de candidaturas

Te Puede Interesar

Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan video
Exclusivo

Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan

Por Miriam Walter
Desde este viernes y por 10 días se vivirá en los comercios de San Juan el Mega Outlet de invierno.
Clima

Sábado claro y fresco en San Juan: el cielo limpio acompaña el fin de semana

Expropiaciones: qué tendría que pasar para que pidan la destitución del juez Roberto Pagés
¿Sentarán jurisprudencia?

Expropiaciones: qué tendría que pasar para que pidan la destitución del juez Roberto Pagés

Milei explicó los vetos y anunció medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria
Cadena nacional

Milei explicó los vetos y anunció medidas para "amurallar el déficit cero y la política monetaria"

Imagen ilustrativa
Presunto ataque sexual

Fueron de "after" a una casa de Desamparados y una chica denunció que la violaron