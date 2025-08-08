Con más de 700 trámites en una semana, el Ministerio de Gobierno visitó seis departamentos

La Dirección del Registro y el Estado Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, participó activamente en una serie de jornadas itinerantes en distintos departamentos de la provincia.

En el marco de los operativos de refuerzo organizados por el Gobierno de San Juan, el Ministerio de Gobierno , a través de la Dirección del Registro y el Estado Civil, desplegó un intenso trabajo territorial para facilitar el acceso a trámites esenciales en diversos puntos de la provincia.

La iniciativa se desarrolló durante la primera semana de agosto y permitió que cientos de vecinos realizaran gestiones sin necesidad de trasladarse a las sedes administrativas. El jueves 31 de julio, en Caucete, se concretaron 225 trámites. Al día siguiente, en San Martín, se registraron 90. El lunes 4 de agosto, Rawson recibió el operativo, con 124 gestiones. El martes 5, en 25 de Mayo, se alcanzaron 153.

Finalmente el miércoles 6 y jueves 7 de agosto, en Valle Fértil, se realizaron 37 y 90 trámites respectivamente.

Con este despliegue, el Ministerio de Gobierno reforzó su presencia en el territorio, asegurando que el servicio registral llegue a cada rincón de la provincia, y respondiendo de manera directa a las necesidades de la comunidad.