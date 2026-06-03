La anécdota de los emprendedores sanjuaninios que se dedican a la limpieza de zapatillas: "Las más difíciles salieron de un basurero"

Maia Citrinovitz y Diego Ureta son dos estudiantes de abogacía y contador que fundaron " ZapaFresh ", un emprendimiento único en San Juan que se dedica a darle una segunda vida a tus zapatillas.

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La pareja estuvo en "Los que hacen ", el programa de streaming de Tiempo de San Juan que te cuenta historias de emprendedores de la provincia y contaron cómo fueron sus inicios. Cómo pasaron de un kit de un cepillo, una espuma y un trapo a limpiar más de 100 pares de zaptillas por mes.

Maia y Diego, revelaron cuál fue el par que más les costó recuperar y dejaron a todos sorpendidos. Se trata de unas zapatillas que una clienta sacó de un basurero y que ellos, con mucho trabajo, lograron dejar 0KM.

"Juro que ese par tenía un olor a cigarrillo impresionante. Se lo había encontrado una clienta en un basurero", comenzó contando Diego. Luego de varios lavados, los chicos de ZapaFresh lograron dejar el par listo para el uso pero reconocieron, entre risas, que fue un proceso "doloroso y oloroso".

Mirá el video de "Los que hacen":