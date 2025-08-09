sábado 9 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sabor amargo

"Vamos a tratar de revertirlo", el mensaje de Maestro Puch para los hinchas tras la derrota de San Martín

El delantero tucumano analizó la derrota del Verdinegro frente a Sarmiento, en el Hilario Sánchez, y se mostró con bronca por el resultado que complica al equipo sanjuanino en su lucha por la permanencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

San Martín sufrió un duro golpe tras al caer frente a Sarmiento de Junín, un rival directo en la lucha por mantener la categoría. La derrota por 1 a 0 dejó un sabor amargo en el plantel y así lo expresó Ignacio Maestro Puch, delantero tucumano, quien no ocultó su frustración al culminar el encuentro en el Hilario Sánchez.

Lee además
golpazo para san martin: lo perdio en lo ultimo ante sarmiento y los jugadores se fueron silbados
Torneo Clausura

Golpazo para San Martín: lo perdió en lo último ante Sarmiento y los jugadores se fueron silbados
victoria en mendoza: universitario mostro caracter para vencer a teqüe
Rugby

Victoria en Mendoza: Universitario mostró carácter para vencer a Teqüe

“La verdad que con bronca. Creo que el primer tiempo lo manejamos, estuvimos mejor, y en el segundo nos caímos un poco. Sabíamos que era un partido muy físico, de segunda pelota, y no las ganamos. El gol viene de un rechazo nuestro, un descuido, la vuelven a meter al área y bueno, fue gol. No queda otra que comer mierda y pensar en el otro partido”, lanzó con crudeza el atacante.

El jugador que llegó después de su paso por Independiente reconoció que tuvo un par de chances en lo personal, pero lamentó no haber podido concretar: “Pateé de afuera del área, pasó cerca. Hubiera estado bueno que entre, pero ojalá que el próximo partido entre”.

Al cabo del enfrentamiento que pega fuerte en el ímpetu del equipo comandado por Pipi Romganoli, el futbolista que dio la cara le habló a los hinchas y reconoció la importancia del duelo frente a Sarmiento: “Sabíamos que este partido era muy importante. Todos los partidos son una final, pero este tenía un sabor especial. Queda la bronca y a pensar en el próximo, todavía quedan varias fechas”.

Por último, dedicó unas palabras a los hinchas que se acercaron en gran número. “La verdad que no le pudimos dar la alegría a la gente. Agradecerles por el aguante, por estar presentes y que sepan que vamos a dar todo para revertir la situación”, sostuvo en su lamento.

A partir de la derrota, San Martín buscará dejar atrás rápidamente este traspié y enfocarse en sumar puntos vitales en las fechas que restan para escapar de la zona comprometida, aunque la terea de permanecer en la elite del fútbol argentino resulte difícil.

Seguí leyendo

River visita al Rojo y empata sin goles

Un Verdinegro, flojo y reprobado: el uno por uno de los jugadores

Boca empató con Racing en un choque caliente en la Bombonera

El emotivo video de un niño chileno que aprende hockey sobre patines de la mano de un sanjuanino

Tobías Martínez, ante su gente y por el batacazo: largará desde la 9° posición en el Desafío de Las Estrellas

Ante al mirada de Tyson, un argentino es campeón del mundo con KO en el segundo round

Pipi Romagnoli, a todo o nada para ganarle a Sarmiento: la lista de convocados

Este es el calendario del Mundial de Clubes: los campeones en San Juan, los premios que otorga la competencia y grupos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
golpazo para san martin: lo perdio en lo ultimo ante sarmiento y los jugadores se fueron silbados
Torneo Clausura

Golpazo para San Martín: lo perdió en lo último ante Sarmiento y los jugadores se fueron silbados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Presunto ataque sexual

Fueron de "after" a una casa de Desamparados y una chica denunció que la violaron

Los tres policías acusados de golpear violentamente a un preso en comisaría 6ta quedaron libres
Decisión judicial

Los tres policías acusados de golpear violentamente a un preso en comisaría 6ta quedaron libres

Las versiones contradictorias que dio Cristian Graf, el sospechoso de haber matado al joven que apareció en la ex casa de Gustavo Cerati
Coghlan

Las versiones contradictorias que dio Cristian Graf, el sospechoso de haber matado al joven que apareció en la ex casa de Gustavo Cerati

Encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello
Terrorífico

Encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello

Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan video
Exclusivo

Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan

Te Puede Interesar

Natalia Pelleritti encarna a Yamila en La París de Artur.
Talento nuestro

'La París de Artur', una de las llaves para explicar la sonrisa de la sanjuanina Natalia Pelleritti

Por Jorge Balmaceda Bucci
Atrapan a dos ladrones en Caucete que cayeron en su propia trampa y con drogas en su poder
Comisaría 9na

Atrapan a dos ladrones en Caucete que cayeron en su propia trampa y con drogas en su poder

Un Verdinegro, flojo y reprobado: el uno por uno de los jugadores
Los puntajes

Un Verdinegro, flojo y reprobado: el uno por uno de los jugadores

Boca empató con Racing en un choque caliente en la Bombonera
Partido clave

Boca empató con Racing en un choque caliente en la Bombonera

River visita al Rojo y empata sin goles
Torneo Clausura

River visita al Rojo y empata sin goles