"Vamos a tratar de revertirlo", el mensaje de Maestro Puch para los hinchas tras la derrota de San Martín

San Martín sufrió un duro golpe tras al caer frente a Sarmiento de Junín, un rival directo en la lucha por mantener la categoría. La derrota por 1 a 0 dejó un sabor amargo en el plantel y así lo expresó Ignacio Maestro Puch, delantero tucumano, quien no ocultó su frustración al culminar el encuentro en el Hilario Sánchez.

Torneo Clausura Golpazo para San Martín: lo perdió en lo último ante Sarmiento y los jugadores se fueron silbados

“La verdad que con bronca. Creo que el primer tiempo lo manejamos, estuvimos mejor, y en el segundo nos caímos un poco. Sabíamos que era un partido muy físico, de segunda pelota, y no las ganamos. El gol viene de un rechazo nuestro, un descuido, la vuelven a meter al área y bueno, fue gol. No queda otra que comer mierda y pensar en el otro partido”, lanzó con crudeza el atacante.

El jugador que llegó después de su paso por Independiente reconoció que tuvo un par de chances en lo personal, pero lamentó no haber podido concretar: “Pateé de afuera del área, pasó cerca. Hubiera estado bueno que entre, pero ojalá que el próximo partido entre”.

Al cabo del enfrentamiento que pega fuerte en el ímpetu del equipo comandado por Pipi Romganoli, el futbolista que dio la cara le habló a los hinchas y reconoció la importancia del duelo frente a Sarmiento: “Sabíamos que este partido era muy importante. Todos los partidos son una final, pero este tenía un sabor especial. Queda la bronca y a pensar en el próximo, todavía quedan varias fechas”.

Por último, dedicó unas palabras a los hinchas que se acercaron en gran número. “La verdad que no le pudimos dar la alegría a la gente. Agradecerles por el aguante, por estar presentes y que sepan que vamos a dar todo para revertir la situación”, sostuvo en su lamento.

A partir de la derrota, San Martín buscará dejar atrás rápidamente este traspié y enfocarse en sumar puntos vitales en las fechas que restan para escapar de la zona comprometida, aunque la terea de permanecer en la elite del fútbol argentino resulte difícil.