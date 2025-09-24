Dos ex verdinegros se suman al plantel de Alianza para el Regional Amateur

Alianza comenzó el mercado de pases con todo. En las últimas horas incorporó a dos jugadores verdinegros de experiencia a su plantel y se rearma de a poco para el campeonato federal que se pondrá en marcha en octubre. ¿Quiénes son?
Los jugadores vestirán los colores del Lechuzo de Santa Lucía, en la próxima competencia federal que arrancará en octubre.
Se trata de Andrés Alderete y Lucas Salas, quienes ya se encuentran entrenando con el equipo y a disposición del técnico Víctor Hugo Cabello para la próxima competencia que por ahora tiene a diez instituciones confirmadas: Boca de Los Berros (Liga Sarmientina), General Sarmiento (Liga Sarmientina), General Belgrano (Liga Sarmientina), Árbol Verde (Liga Jachallera) y Paso de los Andes (Liga Albardón-Angaco). Mientras que por la Liga Sanjuanina habían quedado confirmados Atenas de Pocito, Marquesado, Colón Junior, Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados. A estos, se les podría sumar Peñaflor (Liga Caucetera-Sanmartiniana) y Peñarol (Liga Sanjuanina de Fútbol).
Con la confirmación del Consejo Federal, Atlético Alianza comienza a incorporar sus primeros refuerzos. Se espera que en los próximos días se sumen más incorporaciones.