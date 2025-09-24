Dos ex verdinegros se suman al plantel de Alianza para el Regional Amateur

Alianza comenzó el mercado de pases con todo. En las últimas horas incorporó a dos jugadores verdinegros de experiencia a su plantel y se rearma de a poco para el campeonato federal que se pondrá en marcha en octubre. ¿Quiénes son?

A todo o nada River va por la hazaña: enfrenta a Palmeiras por el pasaje a semifinales de la Libertadores

Se trata de Andrés Alderete y Lucas Salas, quienes ya se encuentran entrenando con el equipo y a disposición del técnico Víctor Hugo Cabello para la próxima competencia que por ahora tiene a diez instituciones confirmadas: Boca de Los Berros (Liga Sarmientina), General Sarmiento (Liga Sarmientina), General Belgrano (Liga Sarmientina), Árbol Verde (Liga Jachallera) y Paso de los Andes (Liga Albardón-Angaco). Mientras que por la Liga Sanjuanina habían quedado confirmados Atenas de Pocito, Marquesado, Colón Junior, Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados. A estos, se les podría sumar Peñaflor (Liga Caucetera-Sanmartiniana) y Peñarol (Liga Sanjuanina de Fútbol).