Ascendió con San Martín, puso una barbería y se quedó a vivir en San Juan

Alderete está lejos del fútbol, pero concentrado en su familia. Recibió algunas propuestas para ir de jugador y otras para ser DT, pero se negó. Pasó la etapa de exigencias y sólo quiere dedicarse a disfrutar con los suyos. ¿ Por qué San Juan ? Se enamoró : "Me mudé definitivamente. La provincia me encanta, la pasamos bien y los chicos ya están re instalados ", confesó Andrés a Tiempo de San Juan , sobre la decisión de elegir nuestra provincia. Además habló de su presente y la camada del ascenso 2011 que todavía se junta a recordar anécdotas.

El santafecino de 40 años se puso un emprendimiento en Buenos Aires junto a su amigo y asegura que en cualquier momento abre una sucursal en la provincia: "Me puse una barbería junto a un amigo y estoy viendo la posibilidad de abrir una acá en San Juan. En una de esas, me puede jugar a favor por todos los amigos que tengo acá". ¿Vos te animás a hacer un degradé? "Por ahora no, pero quizás después termino aprendiendo", confesó entre risas.

image.png

El futbolista estuvo jugando en Sportivo Peñarol y después del descenso, decidió parar la pelota. Las ofertas de los clubes sanjuaninos no tardaron en llegar, pero él le aseguró en un momento que hasta esperó que lo llamaran de Concepción para un posible regreso al Verdinegro. Sin embargo afirmó que está decidido en colgar los botines.

"Me invitaron, pero veo difícil el seguir jugando. Todavía no lo expuse mucho en el ambiente, pero la verdad que me veo en otra cosa. Cada vez estoy más decidido en dejar de jugar. Un poco por cansancio y desgaste. Ganas tengo, pero también creo que es el momento de priorizar la familia", señaló.

Me llamaron para jugar el Senior y dirigir la local de San Martín, pero por el momento no tengo muchas ganas. Ahí en el club tengo los mejores recuerdos, los hinchas cuando me ven en la calle me hacen sentir el cariño

image.png

Alderete adoptó la tonada sanjuanina y con su familia ya conocen casi todos los rincones de la provincia. Haciendo vida en nuestras tierras, el 5 afirma que fue la mejor elección: "San Juan es un lugar lindo para vivir. El crecimiento de los chicos a nivel estudio y esas cosas; yo vengo de Carlos Casares, donde el pueblo no crece más. Es difícil que ellos puedan seguir creciendo allá. Acá tenés un montón de carreras universitarias para que ellos estudien y no tengan que salir a buscarlo afuera".

"Mi señora (Gisela) está por terminar un profesorado acá y también se recibió de profe de Yoga, y hay hay mucha salida laboral. Estamos súper instalados", confesó a Tiempo el ex jugador y papá de Balthazar (12), Olivia (9) y Salvador (8).

image.png

Por último, el Andrés se refirió a los compañeros/amigos que le quedaron en San Martín, sobre todo en el ascenso 2011.

"Seba Penco también está viviendo acá, al igual que el Colo Corti. Nos sabemos juntar a comer asados con el Negro Roberval. En el grupo también está Huevo Quiroga. El otro día apareció Cristian Grabinski, me llamó para que vaya a jugar", resaltó sobre el "Mudo", que ahora dirige a Villa Dálmine en la Primera Nacional.