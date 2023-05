Corti, un destinado a la red: alcanzó la gloria con San Martín, se radicó en San Juan y ahora trabaja en pleno centro

Es un sanjuanino más. El ex arquero Leonardo Corti (42) llegó a San Juan en el 2009 para integrar el primer equipo de San Martín y desde ese momento no se fue más. Consiguió dos ascensos a Primera División (en 2011 y 2014) y eso quedó en la memoria del hincha que siempre lo reconoce por la calle. Decidió dejar el fútbol en diciembre y se radicó para hacer vida en nuestra provincia. Vive junto a sus dos peques en Rivadavia y trabaja para una empresa de Telecomunicaciones. Su rutina ya no es de cancha, sino de computadoras, pero afirma que lo 'disfruta'.