Gemelas y futbolistas: unión, complicidad y el fanatismo por la camiseta de Alianza

image.png

Mismo colegio, aprender y crecer a la par. Inseparables. Yanina recordó con Tiempo de San Juan una anécdota de la que se acordarán para toda la vida. Es que cuando Paola se quedó embarazada de su hija Guadalupe, pasó algo insólito a algo que ¿sólo les pasa a las gemelas?

"De un día para otro me empecé a sentir mal y tenía mareos. Le dije a mi hermana (Paola) que debía estar mal del estómago porque andaba con náuseas y en ese momento fumábamos y me había dado asco hasta el cigarrillo. Andaba con mareos náuseas y no sabíamos que ella estaba embarazada en ese momento, sólo pensaba que era el estómago. Hice hasta dieta una semana. Y ahí, ella nota el atraso y estaba efectivamente embarazada", relató.

Los primeros meses tuve yo los síntomas de ella y ella el primer embarazo lo pasó re bien, en el segundo (el de Felipe) yo no tuve nada y ella los padeció a todos Los primeros meses tuve yo los síntomas de ella y ella el primer embarazo lo pasó re bien, en el segundo (el de Felipe) yo no tuve nada y ella los padeció a todos

image.png

Las hermanas Mallea tienen una familia numerosa de 4 hermanos: Facundo, Nicolás, Santiago y Juan Pablo. Los tres primeros son jugadores de fútbol y ellas también eligieron el mismo camino.

image.png

image.png

Antes entrenaban hockey sobre patines, pero no estaban muy convencidas de que ese era el lugar. Entonces la primera en insertarse en el mundo del fútbol -más precisamente con el futsal- fue Yanina, quien llegó a Simplemente. Después de eso, se vinculó para siempre en el club de sus amores.

"Cuando éramos jóvenes jugábamos al hockey sobre césped, después lo dejamos. A Alianza llegué primera que 'Pali', ella hizo en el 2016", confesó la defensora del equipo de Primera.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCrqlXlbMNwo%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADmZBU2CgoWWLVCltt8jOIy9puaOv1bSfKb9WWMCAXtUjZBpr0UJyr0rFIQpeXTE280xApmVB4VAoRTNkqeHqYPW2J4KZBon04s9vrxjMFBwkeUk6QMIGgacd4xXI3WZAH6XuGCiB9as7k9cWXYqy5iZAsMeiAZDZD View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

El fútbol femenino en San Juan se creó a nivel liga en 2017, y Alianza, con un grupo de inexpertas y sobre todo de amigas, empezaron a jugar el campeonato sanjuanino que impulsó Mónica Vela. "Lo empezamos con un grupo de amigas, hablamos en el club, que en ese momento estaba mi papá. No había femenino y como la Liga realizaba el primer torne, estuvieron interesados y nos dijeron que sí, que lo armáramos y que nos iban a apoyar".

Sin título.jpg

Más allá de ser jugadoras del club, afirmaron que son fanáticas de los colores del Lechuzo. "A alianza lo sigo desde siempre. Mi papá jugaba y tengo recuerdos desde muy chica ahí en el club, de haber ido a los partidos y entrenamientos. Mis hermanos también son hinchas. incluso uno de ellos juega en las inferiores actualmente".

Sin título.jpg

"Siempre estamos siguiendo a Alianza. Desde que tengo uso de razón" "Siempre estamos siguiendo a Alianza. Desde que tengo uso de razón"

Ambas trabajan en el Poder Judicial, pero en diferentes sectores. Confirman que las ven parecidas sólo cuando ven a una primero y la otra después, pero no cuando están juntas: "En el trabajo si no reconocen como gemelas, pero por separado. Estamos en distintos edificios, pero nos pasa que vienen abogados donde estoy y me dice no estabas en el otro lado".