Rápida, lírica y de gambeta: Roxi Sánchez, la goleadora imparable del Verdinegro

1.jpg

"Cuando era chica tenía una amiga que siempre la veía llegar con botines y las medias largas, hasta que un día le pregunté y me dijo que entrenaba fútbol en un club. Ni lo dudé. Tenía 14 años cuando empecé en Santo Domingo, después pasé por Peñarol, Colón, hasta llegar a mi anterior club Aramburu y ahora San Martín", mencionó la goleadora.

En su casa todos son fanáticos de San Martín e incluso afirma que tiene como fans a sus papás, quienes la siguen a cada cancha que va: "Mi viejo lo disfruta montón y más a lo de ayer, que fue una final en el Bicentenario y más con este club. Cuando terminó el partido no pensé en otra cosa y salí corriendo a abrazarlo, estaba contento y entre lágrimas". Además, Roxi señaló que a ese logro se lo había prometido a su mamá por el día de su cumpleaños y lo pudo cumplir.

a.png

"Empecé en San Martín porque no estaba en un buen momento y necesitaba motivación, un cambio de aire. Conocía a las chicas y en mi familia son todos hinchas, me gustó, me quedé y no me voy" "Empecé en San Martín porque no estaba en un buen momento y necesitaba motivación, un cambio de aire. Conocía a las chicas y en mi familia son todos hinchas, me gustó, me quedé y no me voy"

En cuánto cómo divide su día a día para el trabajo y los entrenamientos, Sánchez apuntó: "Con un amigo tengo una despensa en el barrio Ateapi. Mi día a día es complicado porque solo vengo a casa a dormir, nada más. A veces cierro la despensa para ir a entrenar. Suelo trabajar en la mañana, en la siesta voy al gimnasio y en la tarde entreno".

No es de anotar cada gol que hace pero dice que lleva una calculadora en la cabeza y los tiene muy presente. La Liga Sanjuanina la premió como la goleadora del campeonato apertura con 35 tantos, pero para ella hubo una equivocación: "Yo tenia en mi lista 38, pero si La Liga dice 35, serán 35", contó entre risas la delantera de San Martín.

image.png

Ser la goleadora de un equipo y de un torneo no debe ser fácil, y en cuanto se le preguntó por los tips, dijo que el trabajo colectivo es el punto uno: "Hay que trabajar en equipo, primero eso y segundo, entrenamiento. Voy 30 minutos todos los días antes de la práctica a patear, hay que entrenar mucho. Cuando estoy con tiempo también me suelo quedar a hacer lo mismo. Me preparé montón para ganar la final y lo seguiré haciendo".

"Soy perfil bajo y me gusta superarme. El fútbol es mi cable a tierra. Soy capaz de hacer lo que sea por mejorar" "Soy perfil bajo y me gusta superarme. El fútbol es mi cable a tierra. Soy capaz de hacer lo que sea por mejorar"

Siedo goleadora y teniendo un campeonato en el bolsillo, Roxi mencionó que es "hincha a muerte de Boca" y no espanta nunca su sueño de pertenecer al equipo Xeneize: "Mi sueño es jugar en Boca. Si llego ahí, me retiro. Tenía una meta que era salir campeona en la local, ya la cumplí. Ahora me falta eso para morirme tranquila".

Roxi sigue mucho a Las Gladiadoras y se considera fan indiscutida de la delantera Yamila Rodríguez: "Es la goleadora de la Copa América. Me gusta mucho como juega, es una mina que no le teme a nada y hace su juego". En cuanto a sus objetivos y sueños no tan lejanos, dijo: "No lo veo lejos la Selección. Sueño con poder llegar y no es algo inalcanzable".

UN CAMPEONATO DEDICADO A ELLOS:

Familia unida y un papá como casi un representante. Previas hablando de fútbol y los domingos también. Roxi Sánchez contó que el festejo del primer gol de la tarde fue dedicado a su padre, quien se encontraba en la tribuna. Apuntó con su dedo y un festejo particular.

image.png Festejo directo a su papá

Otro de sus pilares fundamentales es su mamá, quien no pudo acompañarla en la cancha pero que siguió la transmisión de cerca. Promesa de campeona que vino como regalo de cumpleaños: "Se lo prometí. Me dijo que no iba a poder estar, pero que le diera ese regalo de cumpleaños".

image.png Promesa cumplida de Roxi para su mamá

DANIEL, SU NOVIO Y APOYO INCONDICIONAL

Roxi hizo un lugar en sus menciones y habló de Daniel, su novio. Afirmó que es una persona incondicional y que se conocen hace más de 10 años. "Él me regaló unos botines para que pueda entrenar, ya que lo hacía de zapatillas. Es un apoyo incondicional para mi".

image.png

SAN MARTÍN SUMÓ EL CUARTO TÍTULO

Luego de la victoria 4-2 ante Aramburu, San Martín sumó su cuarto título en el fútbol femenino. Esta fue la 6ta final que disputaron las chicas del Verdinegro, conquistando 4 títulos y 2 subcampeonatos desde el comienzo de la competencia en 2017.

image.png

image.png

CAMPEONA CON ARAMBURU EN FUTSAL

Crack en 11 y también en el fútbol de salón. Hace dos semanas atrás, la delantera gritó campeona con Aramburu en la final de la categoría B y consiguió una plaza para que su equipo juegue por un ascenso a la máxima categoría. El Verde se impuso 7-5 ante Don Bosco en el estadio Marcelo García de Pocito.