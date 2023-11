Las confesiones de Lucas Salas y el deseo de una revancha en San Martín

De receso en la provincia por un tema de papelería con su Visa, el ex canterano del Verdinegro contó sobre el Ilvamaddalena , el equipo de la Quinta División de La Maddalena que lo tiene entre sus filas en el campeonato: "Es un equipo muy lindo, está en una isla. Es divino. Me tocó estar tres meses que allá era verano y muchísima gente turista. Es hermoso vivir ahí" .

image.png

Canterano, del Pueblo Viejo y nuestro. Salas se marchó de Concepción en mayo de 2018, pero no jugaba desde 2016. En octubre del 2020, regresó a Concepción con otra cabeza y con muchas ganas de buscar el ascenso con San Martín. Sin embargo, la ruleta le jugó una mala pasada y otra vez se truncaba su presente con la verdinegra.

image.png

Ante eso, el volante creativo confesó: "Cuando hice pretemporada, Paulo Ferrari (el DT de ese momento) me llevó al banco, me hablaba bien y a los dos meses me dijo que no me iba a tener más en cuenta, justo había firmado por dos años. Cuando pasó eso, no conseguía club".

En ese momento, Desamparados apareció en su camino y como futbolista no desaprovechó la oportunidad de seguir creciendo: "Todos el mundo sabe que soy hincha de San Martín, pero esto es trabajo y yo tenía que tratar de acomodar mi carrera porque venía de mucho tiempo sin jugar por las lesiones", explicó.

"Cuando llego a Desamparados, a los cuatro partidos me vuelvo a lesionar. Fueron dos años complicados y muy poca gente sabe todo lo que pasa. Yo en ese momento no tenía posibilidades y Desamparados me abrió las puertas para seguir jugando al fútbol", señaló el futbolista sanjuanino ex Verdinegro que se encuentra jugando en el Ilvamaddalena de Italia.

image.png

Por último, Lucas Salas afirmó que uno de sus sueños pendientes es conseguir el ascenso con San Martín: "Me gustaría estar en un nivel más y es un sueño reciente, me propuse este año el tratar de volver a ese ritmo".

