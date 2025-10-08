El Hospital Rawson realizará una campaña para la detección temprana del "ojo vago"

El próximo martes 14 de octubre en horario de mañana el Hospital Rawson será el epicentro de una nueva campaña de prevención. En este caso, se abordará la problemática conocida popularmente como “ojo vago” , una patología de la vista que afecta a niños y adolescentes.

La campaña se realizará en el servicio de oftalmología, en el edificio Gral Paz, planta baja, ala norte, de 8 a 11:30 horas. Estará destinada a niños, niñas y adolescentes de entre 4 a 14 años, y quienes asistan deberán hacerlo con el DNI y con los lentes en caso de usarlos.

Es importante destacar que no es una campaña para abordar otros problemas de la vista como indicación de lentes, sino que tiene más que ver con la prevención de la ambliopía (también conocida como “ojo vago”).

La ambliopía es la mala visión en uno o ambos ojos debido a una falla en el desarrollo visual en los primeros años de vida. Su detección preventiva es fundamental, ya que puede ser irreversible sino es tratada en forma oportuna. Los niños que la padecen no presentan ningún síntoma, y suele pasar inadvertida, por lo que la visita al oftalmólogo es fundamental, sobre todo durante los primeros años de vida, para un diagnóstico oportuno.