Miércoles cálido y despejado en San Juan

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 8 de octubre se espera una jornada con cielos despejados durante toda la jornada en San Juan, acompañada de un notable aumento de las temperaturas con respecto a días anteriores.

La temperatura mínima se registrará durante la madrugada con 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C por la tarde. La mañana comenzará fresca, con 13°C, y la noche se mantendrá agradable con 23°C.

Los vientos soplarán del noroeste durante la madrugada y la mañana, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y de 23 a 31 km/h en la tarde, rotando del norte por la noche con la misma intensidad. No se esperan precipitaciones, con probabilidades del 0% en todas las franjas horarias.

El SMN advierte que el aumento de las temperaturas se mantendrá durante los próximos días, con máximas que superarán los 30°C hacia el jueves y el viernes, marcando un cambio marcado en la tendencia térmica de la provincia.