martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
SMN

Miércoles cálido y despejado en San Juan

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan temperaturas entre 12°C y 29°C, cielos despejados y vientos moderados del noroeste durante la mayor parte del día.

Por Redacción Tiempo de San Juan
san juan smn sol soleado clima tiempo.jpg

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 8 de octubre se espera una jornada con cielos despejados durante toda la jornada en San Juan, acompañada de un notable aumento de las temperaturas con respecto a días anteriores.

Lee además
marcelo orrego expuso sobre el futuro del cobre en la revolucion energetica global
En Buenos Aires

Marcelo Orrego expuso sobre el futuro del cobre en la revolución energética global
gabriel, el nino sanjuanino que lucha por caminar, necesita ayuda para continuar su tratamiento: como participar
Solidaridad

Gabriel, el niño sanjuanino que lucha por caminar, necesita ayuda para continuar su tratamiento: cómo participar

La temperatura mínima se registrará durante la madrugada con 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C por la tarde. La mañana comenzará fresca, con 13°C, y la noche se mantendrá agradable con 23°C.

Los vientos soplarán del noroeste durante la madrugada y la mañana, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y de 23 a 31 km/h en la tarde, rotando del norte por la noche con la misma intensidad. No se esperan precipitaciones, con probabilidades del 0% en todas las franjas horarias.

El SMN advierte que el aumento de las temperaturas se mantendrá durante los próximos días, con máximas que superarán los 30°C hacia el jueves y el viernes, marcando un cambio marcado en la tendencia térmica de la provincia.

Seguí leyendo

Habrá paro docente en San Juan: cuándo será y el gremio que adhiere

Rawson celebra la 16° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro: el cronograma completo

La Escuela de Comercio y la Industrial, unidas por un insólito motivo: el video

Por el avión estadounidense en Barreal, diputados nacionales sanjuaninos presentaron un pedido de informe al Congreso

Rescataron a un cachorro de puma que estaba deshidratado y perdido en una finca de Zonda

La feria que ofrece productos naturales y más baratos en San Juan tendrá dos nuevas ediciones en octubre

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

Llega "Ludo Sapiens" a San Juan, una propuesta que invita a pasar una tarde distinta a puro juego

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
habra paro docente en san juan: cuando sera y el gremio que adhiere
Educación

Habrá paro docente en San Juan: cuándo será y el gremio que adhiere

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado
Capital

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado

El sujeto de 23 años que fue atrapado por los vecinos del barrio de Rawson, tras entrar a robar a una vivienda junto a un cómplice.
Este martes

El trasfondo de la captura de uno de los ladrones en Rawson: lo detuvieron los vecinos y lo dejaron en bóxer

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal
Deceso

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal

Te Puede Interesar

Campamento minero Los Azules, en Calingasta.
Minería

Los Azules confirmó su factibilidad: necesita una inversión de 3.170 millones de dólares y arrancan en 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan
Miércoles cálido y despejado en San Juan
SMN

Miércoles cálido y despejado en San Juan

Monseñor Lozano y un comprometido cierre de la Semana Social: Tierra, techo y trabajo y el ejemplo sanjuanino que rescató como modelo a exportar video
Catolicismo

Monseñor Lozano y un comprometido cierre de la Semana Social: "Tierra, techo y trabajo" y el ejemplo sanjuanino que rescató como modelo a exportar

Nicolás Alé se cubrió el rostro durante toda la audiencia.
Caso Nicolás Alé

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

Murió el Droga Farías, emblema de una época gloriosa de San Martín
Dolor

Murió el "Droga" Farías, emblema de una época gloriosa de San Martín