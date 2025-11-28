sábado 29 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

Detuvieron al dueño de una empresa de transporte, a un chofer y a una mujer que acopiaba y supuestamente vendía las cajas con budines, galletas, alfajores, leche y otros productos.

Por Walter Vilca
El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.

El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.

Una investigación que se inició a raíz del robo en un supermercado destapó la olla de una megaestafa y la desaparición de mercadería destinada a los merenderos de las escuelas de San Juan. El caso derivó en las detenciones del dueño de una empresa de transporte que repartía esos productos, uno de sus choferes y una mujer que acopiaba y aparentemente vendía los budines, la leche y otros productos comestibles. De todos ellos, solo uno aceptó su responsabilidad y fue condenado; los otros seguirán siendo investigados por el fraude millonario.

Lee además
Alejandro Tati Jofré, el penitenciario investigado.
Guardiacárcel detenido

Confirman la prisión preventiva de 4 meses para el penitenciario imputado en una estafa de $206.000.000
conoce al empleado infiel que estafo a alumetal con $85.200.000 y se salvo de ir a la carcel
Increíble

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel

El caso fue manejado casi en secreto y tomó estado público este viernes en la audiencia en la que Víctor Ceferino Sosa, Juan Arnaldo Sisterna y Débora Romina Castro debieron sentarse ante el juez de garantías Alberto Caballero. Los tres fueron aprehendidos el martes último por policías de Robos y Hurtos, bajo directivas de la fiscal Claudia Salica y el ayudante fiscal Ignacio Dominguez, en una causa por estafas reiteradas agravadas en perjuicio de la Administración Pública.

image
A la izquierda, los abogados defensores Nicolás Pardo, José Beltrán y Nicolás Gómez Camozzi. A la derecha, el ayudante fiscal Ignacio Domínguez y la fiscal Claudia Salica.

A la izquierda, los abogados defensores Nicolás Pardo, José Beltrán y Nicolás Gómez Camozzi. A la derecha, el ayudante fiscal Ignacio Domínguez y la fiscal Claudia Salica.

Según explicó la fiscalía, la causa comenzó en junio cuando los policías de la UFI investigaban el robo a un supermercado del Lote Hogar 38 y advirtieron movimientos sospechosos de vehículos que ingresaban y salían con mercadería del domicilio de Débora Castro. Aquello llamó la atención y empezaron a hacer vigilancia. Con el correr de los días surgieron datos que daban cuenta de que allí podrían estar almacenando parte de la mercadería destinada a las escuelas públicas.

Con esa sospecha como punto de partida, los investigadores descubrieron una maniobra fraudulenta que, según creen, llevaba meses funcionando sin ser detectada. La trama estaba en los repartos, después de que salía de la distribuidora La Nobleza, la firma encargada de proveer las cajas de desayuno y merienda para las escuelas públicas.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, La Nobleza había contratado a la empresa transportista de Víctor Ceferino Sosa para realizar la distribución diaria de esos productos. El encargado de repartir esa mercadería era su chofer, Juan Arnaldo Sisterna, quien a bordo de un camión Mercedes Benz recorría los distintos establecimientos.

image
Los tres implicados se abstuvieron de declarar.

Los tres implicados se abstuvieron de declarar.

La fiscalía sostiene que, en medio de esos viajes, desviaban parte de la carga y la descargaban en la casa de Débora Romina Castro en el Loteo 38 de Chimbas. Los desvíos no eran hechos aislados, se repetían casi a diario y conformaban un circuito constante con autos particulares que llegaban de noche para retirar los productos a cambio de dinero.

Las cámaras del CISEM y de viviendas cercanas registraron cada movimiento. En esas imágenes se observa el camión cargado en el depósito, la detención en la casa de Castro y las descargas que se concretaban en pocos minutos. Más tarde aparecen distintos vehículos particulares que se acercaban al domicilio, cargaban cajas o paquetes sueltos y se marchaban sin llamar la atención del barrio. Ese registro visual fue determinante para que la fiscalía solicitara los allanamientos en viviendas vinculadas a los sospechosos.

Los procedimientos se realizaron en cinco domicilios y depósitos asociados a los imputados y en todos hallaron productos que debían estar en las escuelas sanjuaninas. Los investigadores secuestraron 300 cajas que contenían budines, galletas, alfajores, avena, leche, mate cocido y bastoncitos, aseguraron altas fuentes judiciales. También encontraron 470 paquetes sueltos con galletas dulces variadas, pastafloras, yerba, cereales, azúcar, café y chocolatadas, además de cientos de bolsas vacías del plan alimentario escolar y documentación cuya procedencia será analizada.

Durante los allanamientos encontraron mercadería que se entregaba en la anterior gestión de Gobierno, esto lleva a sospechar que la estafa se cometían desde hace más de dos años.

La fiscalía no mencionó el total de la mercadería desaparecida ni el monto aproximado del perjuicio económico. A pesar de ello, la magnitud de lo secuestrado y la continuidad que mostraron los movimientos registrados permiten concluir que el daño para el Estado fue millonario. Tampoco se sabe quién más está detrás de todo esto. Salica aclaró ante el juez que, aparentemente, las maniobras delictivas eran perpetradas desde hace años por los transportistas, dado que encontraron mercadería que se repartía durante la gestión del anterior Gobierno Provincial.

En la audiencia de este viernes, Juan Arnaldo Sisterna aceptó un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional. Débora Romina Castro, asesorada por los abogados Nicolás Gómez Camozzi y Nicolás Pardo, se negó a admitir su responsabilidad porque tiene una condena anterior en suspenso. Cualquier nueva sentencia se convertiría en prisión efectiva y por esa razón quedó detenida con prisión domiciliaria mientras avanza la causa.

Víctor Ceferino Sosa decidió no declarar y, a través de su abogado José Beltrán, rechazó la imputación. Con este panorama, el juez Alberto Caballero homologó la condena para el chofer y ordenó la apertura de la investigación penal por un plazo de seis meses respecto del transportista y de la mujer que, según la fiscalía, almacenaba y ofrecía la mercadería destinada a los niños sanjuaninos.

Temas
Seguí leyendo

La banda acusada de asaltar y dejar cuadripléjico al empresario de Rawson vuelve a Tribunales

Desbarataron una banda narco en Rawson tras una serie de allanamientos: secuestraron drogas y detuvieron a dos personas

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

Revés para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito

Detuvieron a dos presuntos narcos en un operativo de rutina en Desamparados

Un estafador que sigue cosechando condenas, ahora por dos fraudes por 17.000 dólares

Quedó en libertad el empresario y principal acusado de la multimillonaria estafa con lotes

Piden cadenas de oración por el menor herido de un disparo en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un hombre murio electrocutado mientras hacia arreglos en su casa en rawson
Tragedia

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El alerta amarilla por tormenta apunta principalmente a los departamentos del este sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormenta para cinco departamentos de San Juan

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel
Increíble

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel

La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa el 5 de diciembre, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Negociación

Bono de fin de año para estatales sanjuaninos: qué dijo el ministro de Economía sobre concederlo

El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson
Tragedia

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

Te Puede Interesar

El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

Por Walter Vilca
Sábado con inestabilidad y posibles tormentas en San Juan
SMN

Sábado con inestabilidad y posibles tormentas en San Juan

Sorpresivo enfrentamiento del intendente de Calingasta con empresarios y funcionarios por el camino de Hualilán
Mensaje

Sorpresivo enfrentamiento del intendente de Calingasta con empresarios y funcionarios por el camino de Hualilán

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson
Tragedia

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

Coti Fiol dejó hasta su propio emprendimiento para conocer otras culturas y aprender idiomas video
Sanjuaninos por el Mundo

Coti Fiol dejó hasta su propio emprendimiento para conocer otras culturas y aprender idiomas