Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel

El empleado infiel en cuestión es Jorge Hugo Dimarco Aballay. Un hombre que trabajó 18 años para la conocida empresa Alumetal. Los encargados de la firma realizaron un chequeo de las finanzas en los últimos días y salió a la luz las maniobras que este sujeto estaba cometiendo desde 2023. Realizaron la denuncia correspondiente en UFI Delitos Informáticos y Estafas. Se detuvo al responsable y este viernes, en la primera audiencia en su contra, aceptó su autoría en un juicio abreviado. La jueza Flavia Allende lo condenó a 3 años de prisión condicional, responsabilizándolo del delito de estafas reiteradas.

Según la información brindada por fiscalía, el modus operandi utilizado por este hombre fue muy sigiloso. Durante casi tres años (2023, 2024 y hasta noviembre de 2025) realizó más de 200 operaciones y nunca lo descubrieron.

Pero finalmente, la verdad se reveló. Con lo planteado en la audiencia por el MPF, Dimarco realizaba grandes descuentos en las ventas que hacía al público en general (ventas minoristas) y se quedaba con la diferencia. El ayudante fiscal explicó que hay operaciones donde se han realizado hasta un 59% de descuento. Cabe destacar que la política de la empresa era dar descuentos de hasta un 5 por ciento si el cliente pagaba en efectivo, si no, no.

WhatsApp Image 2025-11-28 at 10.12.26

Para el fiscal Eduardo Gallastegui y los ayudantes fiscales Yanzón y Ferrer, esta persona truchaba las facturas para que no quedaran en el registro que le había hecho esos descuentos elevados y se quedaba con parte de la diferencia. Con las 200 maniobras que pudieron comprobarse, la empresa perdió más de $85.000.000.

Todo salió a la luz porque un compañero de él –apellido Agüero– se dio cuenta de que había algo mal en los números. Un conocido de Agüero fue a Alumetal a comprar un material que estaba en 300.000 pesos. Él, al consultarle cómo le había ido en la compra, su conocido le respondió que bien y que le había salido más barato, $200.000. A Agüero le pareció raro y después, al comprobar la factura, aparecía que se había hecho un descuento de aproximadamente el 33%. Ahí empezó a investigar hacia atrás -dándole conocimiento al dueño de la empresa- y salieron a luz las otras operaciones.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "PASÓ EN #4INTERMEDIO El empleado infiel Jorge Hugo Dimarco Aballay, es un hombre que trabajó 18 años para la conocida empresa Alumetal, a la que terminó estafando en $85.200.000. Aun así, se salvó de ir a la cárcel. Los encargados de la firma realizaron un chequeo de las finanzas en los últimos días y salió a la luz las maniobras que este sujeto estaba cometiendo desde 2023. Realizaron la denuncia correspondiente en UFI Delitos Informáticos y Estafas. Se detuvo al responsable y este viernes, en la primera audiencia en su contra, aceptó su autoría en un juicio abreviado. La jueza Flavia Allende lo condenó a 3 años de prisión condicional, responsabilizándolo del delito de estafas reiteradas. Reviví el programa completo en el canal de YouTube de Tiempo Streaming y en la web de @tiempodesanjuan con la conducción de @luzochoa27 @pablogabriel.mendoza y @rwaltervilca todos los jueves desde las 21HS #tiempostreaming #sanjuan #tiempodesanjuan #cuartointermedio #policiales" View this post on Instagram

La detención de este sujeto se realizó el miércoles 26 de noviembre en una vivienda del barrio privado Jardines del Oeste, en Rivadavia. Allí los policías de la UFI Delitos Informáticos y Estafas detuvieron a Dimarco, empleado jerárquico de la compañía. Tras el allanamiento, el sospechoso quedó alojado en un calabozo de la Comisaría 13ra de Rivadavia y este viernes recuperó la libertad, a pesar de que fue condenado en un juicio abreviado.