viernes 28 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Increíble

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel

Durante la audiencia se conoció el sigiloso modus operandi que utilizó esta persona para cometer el fraude. Según, la investigación de fiscalía hizo más de 200 operaciones desde el 2023 hasta hace unos días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-28 at 10.12.27

El empleado infiel en cuestión es Jorge Hugo Dimarco Aballay. Un hombre que trabajó 18 años para la conocida empresa Alumetal. Los encargados de la firma realizaron un chequeo de las finanzas en los últimos días y salió a la luz las maniobras que este sujeto estaba cometiendo desde 2023. Realizaron la denuncia correspondiente en UFI Delitos Informáticos y Estafas. Se detuvo al responsable y este viernes, en la primera audiencia en su contra, aceptó su autoría en un juicio abreviado. La jueza Flavia Allende lo condenó a 3 años de prisión condicional, responsabilizándolo del delito de estafas reiteradas.

Lee además
condenan a uno de los ladrones que entraron a robar a una casa de rawson
Tribunales

Condenan a uno de los ladrones que entraron a robar a una casa de Rawson
Confirmaron que el cuerpo hallado este jueves flotando en el mar de La Serena, en Chile, correspondía al de Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino de 17 años que permanecía desaparecido.
Fin de la búsqueda

Confirmaron que el cuerpo hallado en el mar chileno es Alejandro, el sanjuanino de 17 años

Según la información brindada por fiscalía, el modus operandi utilizado por este hombre fue muy sigiloso. Durante casi tres años (2023, 2024 y hasta noviembre de 2025) realizó más de 200 operaciones y nunca lo descubrieron.

Pero finalmente, la verdad se reveló. Con lo planteado en la audiencia por el MPF, Dimarco realizaba grandes descuentos en las ventas que hacía al público en general (ventas minoristas) y se quedaba con la diferencia. El ayudante fiscal explicó que hay operaciones donde se han realizado hasta un 59% de descuento. Cabe destacar que la política de la empresa era dar descuentos de hasta un 5 por ciento si el cliente pagaba en efectivo, si no, no.

WhatsApp Image 2025-11-28 at 10.12.26

Para el fiscal Eduardo Gallastegui y los ayudantes fiscales Yanzón y Ferrer, esta persona truchaba las facturas para que no quedaran en el registro que le había hecho esos descuentos elevados y se quedaba con parte de la diferencia. Con las 200 maniobras que pudieron comprobarse, la empresa perdió más de $85.000.000.

Todo salió a la luz porque un compañero de él –apellido Agüero– se dio cuenta de que había algo mal en los números. Un conocido de Agüero fue a Alumetal a comprar un material que estaba en 300.000 pesos. Él, al consultarle cómo le había ido en la compra, su conocido le respondió que bien y que le había salido más barato, $200.000. A Agüero le pareció raro y después, al comprobar la factura, aparecía que se había hecho un descuento de aproximadamente el 33%. Ahí empezó a investigar hacia atrás -dándole conocimiento al dueño de la empresa- y salieron a luz las otras operaciones.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "PASÓ EN #4INTERMEDIO El empleado infiel Jorge Hugo Dimarco Aballay, es un hombre que trabajó 18 años para la conocida empresa Alumetal, a la que terminó estafando en $85.200.000. Aun así, se salvó de ir a la cárcel. Los encargados de la firma realizaron un chequeo de las finanzas en los últimos días y salió a la luz las maniobras que este sujeto estaba cometiendo desde 2023. Realizaron la denuncia correspondiente en UFI Delitos Informáticos y Estafas. Se detuvo al responsable y este viernes, en la primera audiencia en su contra, aceptó su autoría en un juicio abreviado. La jueza Flavia Allende lo condenó a 3 años de prisión condicional, responsabilizándolo del delito de estafas reiteradas. Reviví el programa completo en el canal de YouTube de Tiempo Streaming y en la web de @tiempodesanjuan con la conducción de @luzochoa27 @pablogabriel.mendoza y @rwaltervilca todos los jueves desde las 21HS #tiempostreaming #sanjuan #tiempodesanjuan #cuartointermedio #policiales"
View this post on Instagram

La detención de este sujeto se realizó el miércoles 26 de noviembre en una vivienda del barrio privado Jardines del Oeste, en Rivadavia. Allí los policías de la UFI Delitos Informáticos y Estafas detuvieron a Dimarco, empleado jerárquico de la compañía. Tras el allanamiento, el sospechoso quedó alojado en un calabozo de la Comisaría 13ra de Rivadavia y este viernes recuperó la libertad, a pesar de que fue condenado en un juicio abreviado.

Temas
Seguí leyendo

Quedó libre el jubilado que le disparó a un vecino en Rawson: el herido habría recibido dos balazos

Un joven en Albardón, la nueva víctima de motochorros armados

Un conductor perdió el control y cayó con su auto a un zanjón en Pie de Palo

Dos motochorros atacaron a punta de pistola y asaltaron a un estudiante cerca de una escuela de Chimbas

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas

Confirman la prisión preventiva de 4 meses para el penitenciario imputado en una estafa de $206.000.000

Un adolescente fue asaltado por motochorros armados que le robaron la bicicleta

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativo
Violento atraco

Dos motochorros atacaron a punta de pistola y asaltaron a un estudiante cerca de una escuela de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé
Video

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas
Con las manos en la masa

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado
Chile

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado

Te Puede Interesar

Educación, un área que tendrá prioridad en el presupuesto provincial 2026, según develó el ministro Roberto Gutiérrez.
Plan oficial

Presupuesto provincial 2026: las dos áreas que prioriza Orrego y el adiós a un impuesto histórico

Por Redacción Tiempo de San Juan
Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel
Increíble

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel

Cumbre de ministros de Economía en San Juan: Gutiérrez sacó pecho con la minería, la energía solar y el pistacho
Megaevento

Cumbre de ministros de Economía en San Juan: Gutiérrez sacó pecho con la minería, la energía solar y el pistacho

La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa el 5 de diciembre, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Negociación

Bono de fin de año para estatales sanjuaninos: qué dijo el ministro de Economía sobre concederlo

Confirmaron que el cuerpo hallado este jueves flotando en el mar de La Serena, en Chile, correspondía al de Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino de 17 años que permanecía desaparecido.
Fin de la búsqueda

Confirmaron que el cuerpo hallado en el mar chileno es Alejandro, el sanjuanino de 17 años