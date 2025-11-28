viernes 28 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Negociación

Bono de fin de año para estatales sanjuaninos: qué dijo el ministro de Economía sobre concederlo

El ministro de Economía de San Juan, Roberto Gutiérrez, habló del pedido gremial de un bono para completar el acuerdo salarial de la paritaria, mientras la provincia enfrenta una "muy fuerte" disminución de fondos discrecionales de Nación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa el 5 de diciembre, con los gremios UDAP, UDA y AMET.-&nbsp;

La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa el 5 de diciembre, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 

La situación de la paritaria salarial en San Juan con los gremios docentes, especialmente en lo que respecta a la demanda de un bono de fin de año, está en un punto clave de negociación. El ministro de Economía de San Juan, Roberto Gutiérrez, confirmó que la solicitud para establecer una ayuda económica adicional ya está sobre la mesa, buscando "completar la paritaria hasta el mes de enero" y no descartó que pueda concederse.

Lee además
paritaria docente: el gobierno de san juan mejoro la oferta salarial y los gremios pidieron un bono
Estatales

Paritaria docente: el Gobierno de San Juan mejoró la oferta salarial y los gremios pidieron un bono
la paritaria, a diciembre: los gremios docentes le bajaron el pulgar al ejecutivo sanjuanino, que mejoro la oferta
En el Centro Cívico

La paritaria, a diciembre: los gremios docentes le bajaron el pulgar al Ejecutivo sanjuanino, que mejoró la oferta

"Tenemos que adecuar nuestras finanzas a lo que está sucediendo con la recaudación. Hacemos el mayor esfuerzo para quedar bien con nuestros trabajadores, con nuestros empleados públicos. Así que lo vamos a evaluar en la próxima reunión paritaria que creo que la tenemos prevista para el 5 de diciembre", respondió Gutiérrez sobre si se podrá dar el bono que pidieron los gremios UDAP, UDA y AMET en la última reunión paritaria del 17 de noviembre, cuando rechazaron la propuesta oficial de aumento salarial y quedaron en volver a encontrarse el viernes 5.

Consultado sobre el monto que podría tener este bono, el ministro fue enfático en que la cifra todavía está muy lejos de ser definida. "No puedo decir un monto porque si digo un monto como que estoy diciendo que va a haber y es algo que todavía realmente está en discusión en la mesa paritaria", sostuvo.

El tema se definirá en la próxima mesa de discusión. Además, el ministro dejó en claro que, si la provincia decide otorgar un bono a los docentes, esta medida debe extenderse a todos los estatales, lo que genera una fuerte inversión: "A ver si de darse de darse un bono, obviamente que tiene que ser para toda la administración pública".

Caída de recursos

El contexto en el que se discute este plus salarial es complejo. Si bien la provincia viene manejando los acuerdos de noviembre y diciembre al ritmo de la inflación, lo que implica "cobrar con un incremento salarial de acuerdo al último IPC del mes anterior", la posibilidad de otorgar un bono extra necesita de un análisis financiero profundo por lo que dijo el funcionario orreguista.

La prudencia del Gobierno, según la óptica del ministro, se fundamenta en la drástica reducción de ingresos que ha sufrido San Juan. Gutiérrez aseguró que los recursos provinciales disminuyeron por dos vías: por un lado, una baja importante en la recaudación de fondos coparticipables (no discrecionales) debido a la "gran caída" de la actividad económica, situación que se sigue profundizando. Pero el golpe más fuerte provino de la caída de transferencias discrecionales desde Nación.

El funcionario recordó que programas clave que "ayudaban el sueldo de los docentes", como el FONID y conectividad, además de políticas de salud y sociales, "no vinieron más a la provincia o vienen muy poco con respecto a lo que venían". Para dimensionar el impacto, Gutiérrez detalló que "si en el 2023 recibíamos 100 pesos en concepto de transferencias discrecionales, San Juan en el 2024 y 2025 recibí 7 pesos, o sea, la disminución ha sido realmente muy fuerte".

Temas
Seguí leyendo

Cumbre de ministros de Economía en San Juan: Gutiérrez sacó pecho con la minería, la energía solar y el pistacho

Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó

¡Olvidate del aire acondicionado! Los tres trucos caseros que son infalibles para combatir la ola de calor

Qué consumen los sanjuaninos en streaming: los más vistos, según un relevamiento

San Juan se prepara para vivir la Copa de Oro del básquet en silla de ruedas

Una leyenda del rock llegará a San Juan para un encuentro bien motoquero

Paso de Agua Negra: cómo saber sus novedades minuto a minuto

Clara Quiroga ganó el concurso 'San Juan premia su poncho'

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Educación, un área que tendrá prioridad en el presupuesto provincial 2026, según develó el ministro Roberto Gutiérrez.
Plan oficial

Presupuesto provincial 2026: las dos áreas que prioriza Orrego y el adiós a un impuesto histórico

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé
Video

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas
Con las manos en la masa

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado
Chile

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado

Te Puede Interesar

Educación, un área que tendrá prioridad en el presupuesto provincial 2026, según develó el ministro Roberto Gutiérrez.
Plan oficial

Presupuesto provincial 2026: las dos áreas que prioriza Orrego y el adiós a un impuesto histórico

Por Redacción Tiempo de San Juan
Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel
Increíble

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel

Cumbre de ministros de Economía en San Juan: Gutiérrez sacó pecho con la minería, la energía solar y el pistacho
Megaevento

Cumbre de ministros de Economía en San Juan: Gutiérrez sacó pecho con la minería, la energía solar y el pistacho

La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa el 5 de diciembre, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Negociación

Bono de fin de año para estatales sanjuaninos: qué dijo el ministro de Economía sobre concederlo

Confirmaron que el cuerpo hallado este jueves flotando en el mar de La Serena, en Chile, correspondía al de Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino de 17 años que permanecía desaparecido.
Fin de la búsqueda

Confirmaron que el cuerpo hallado en el mar chileno es Alejandro, el sanjuanino de 17 años