Clara Quiroga ganó el concurso 'San Juan premia su poncho'

Clara Quiroga, con el poncho con el que ganó el concurso de la Fundación EOS al mejor de San Juan.

La provincia cuenta ya con un nuevo tesoro nacido del arte y el conocimiento de la tejedora Carla Quiroga, quien representó a Albardón en el concurso ‘San Juan premia su poncho’, organizado por la Fundación EOS.

Quiroga nació en Mogna, pero hace 18 años que está instalada en tierras albardoneras, donde trasladó su telar y todos los conocimientos sobre el oficio que recibió su madre. Con una evidente emoción, la ganadora aseguró que tardó cuatro meses en tejer su prenda y que usó diferentes tintes naturales para darle una paleta con típicos colores de la tierra.

Clara recibió, durante el acto de premiación desarrollado en la bodega Xumek, las felicitaciones de todos los otros concursantes, jurados y autoridades presentes, al tiempo que recibió 1,7 millones de pesos por su primera posición y 3 kilos de lana natural.

Ezequiel Eskenazi, Virginia Agote, Miriam Atencio, Daniel Izasa, Marcela Céspedes y Roxana Amarilla formaron parte del jurado que eligió la mejor confección.