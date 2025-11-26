Magnates mendocinos con negocios en San Juan ofrecieron más de $2.000.000.000.000 para quedarse con Shell Argentina

En una jugada que sacudió al mercado energético regional -y que deja a San Juan en el centro del mapa por el creciente desembarco empresario- los mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano presentaron una oferta monumental de US$1.400 millones -más de $2 billones al dólar oficial vigente de $1.470 hasta este 26 de noviembre- para adquirir las más de 700 estaciones de servicio Shell que opera Raízen en Argentina, un paquete que representa el 19% del mercado de combustibles del país.

La propuesta fue presentada junto a Mercuria Energy Group, el gigante suizo del petróleo con presencia global y fuerte desembarco en América Latina. La operación, de concretarse, reordenaría el mapa energético nacional: Shell es la segunda red de expendio más grande después de YPF y supera a firmas como Axion y Puma.

Los jugadores: Vila, Manzano y un socio suizo de peso pesado

José Luis Manzano -ex diputado nacional, ex ministro del Interior de Carlos Menem y hoy uno de los empresarios más influyentes del continente- llega a esta oferta tras desarmar parte de su estructura anterior: en octubre vendió el 50% de Refinor a YPF por US$25,2 millones, operación que lo alejó del directorio de la distribuidora del Norte.

Su historial de adquisiciones recientes es abrumador: en solo dos años compró una minera en Perú, la filial de Telefónica en ese país, áreas petroleras, empresas eléctricas, activos de litio y cobre en Catamarca, participaciones en medios y protagonizó uno de los negocios más comentados del año: la compra de Telefé por US$104 millones, operación compartida con Vila, Gustavo Scaglione y Claudio Belocopitt.

Vila, por su parte, preside el multimedio América, tiene inversiones energéticas, controla junto a Manzano parte de Edenor y es presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza. Ambos mantienen alianzas cruzadas en medios, petróleo, minería y distribución eléctrica.

Junto a ellos aparece Mercuria, el socio internacional clave: uno de los mayores traders privados de petróleo del planeta, con producción, almacenamiento y distribución en todo el continente y operaciones en Argentina a través de Minerva Bunkering. El trío ya comparte negocios en Phoenix Global Resources, productora de petróleo no convencional en Río Negro.

La venta de Shell Argentina: un gigante ajusta su estructura

Raízen -la empresa brasileña que opera la marca Shell en Brasil, Argentina y Paraguay- decidió desprenderse de sus activos locales tras una caída del 70% en sus acciones en la bolsa de San Pablo en el último año. Su CEO, Nelson Gomes, explicó que la compañía atraviesa un contexto financiero adverso y necesita reordenar su patrimonio.

La firma, que en 2018 tomó el control total de las estaciones Shell y de la refinería de Dock Sud, opera hoy más de 70 terminales, 68 bases aeroportuarias y un ecosistema que incluye combustibles premium, lubricantes, tiendas de conveniencia y servicios eléctricos.

San Juan: la nueva frontera del imperio Manzano

Aunque el movimiento por Shell domina todas las miradas, en San Juan este nombre dejó de sonar lejano. Manzano, a través de Integra Capital, viene desembarcando con fuerza en la minería del cobre.

Su nueva empresa local, Aguilar San Juan, tomó posesión en 2024 de tres áreas adjudicadas por el IPEEM:

Amarillos (a pocos kilómetros de Josemaría),

Chez 6 (vecina al proyecto Altar),

Anahí – Pía, cerca del límite internacional.

Y el 20 de agosto sumó una cuarta: Girasol (Área 10), también en Iglesia.

Su avance en la provincia es estratégico: todas las zonas adjudicadas están ubicadas en el corredor de grandes proyectos cupríferos de Iglesia y Calingasta, una de las apuestas mineras más importantes del país.

A nivel mediático, el grupo también tiene presencia local: Canal 8 de San Juan forma parte del conglomerado América, controlado por Vila y Manzano.

Un reordenamiento empresarial que trasciende fronteras

La misma dupla que ahora busca Shell también acaba de cerrar la compra de Telefé, sumándose a un bloque empresario que articula medios, energía, minería y tecnología. El negocio televisivo dejó en el camino a oferentes de peso como Gerardo Werthein, cuya salida de la Cancillería quedó salpicada por sospechas de presiones en torno a la puja por el canal.

El paquete de intereses que mueven Manzano, Vila y Mercuria configura uno de los conglomerados privados más diversos del país: electricidad, petróleo, minería, telecomunicaciones y medios.

Y si la operación por Shell llega a concretarse, el grupo sumará otra pieza estratégica a su tablero: el control de una red con presencia en todo el país y un rol clave en el abastecimiento energético argentino.