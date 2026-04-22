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Encuentro

Llega el embajador de la Unión Europea a San Juan: empresarios mineros buscan aportes en tecnología y capacitación

Desde el empresariado local hay expectativas sobre las conversaciones que se mantendrán en el marco de la visita protocolar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
unión europea

Los días 23 y 24 de abril llega a San Juan el embajador de la Unión Europea (UE), Erik Høeg, y desde el sector minero empresarial hay expectativas sobre las reuniones que mantendrá la autoridad europea junto al Gobernador y cámaras de la provincia. Señalaron que buscan aportes relacionados con tecnología y formación de los actores que intervienen en el ámbito, como los proveedores departamentales, en el marco del Acuerdo UE-Mercosur.

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Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), señaló a Tiempo de San Juan que existe expectativa de que la UE busque invertir en minería debido al faltante mundial de cobre proyectado para el año 2035. “Este interés se ha visto potenciado tras hitos legislativos en Argentina como la Ley de Inversiones Mineras y el RIGI”, dijo.

Godoy comentó que percibe a la Unión Europea no tanto como un competidor en industria pesada, donde predominan EE. UU., China y Australia, sino como un socio que puede aportar capitales, tecnología e integración. Específicamente, menciona que podrían proveer tecnologías avanzadas como inteligencia artificial o sistemas.

De esta manera, el dirigente empresarial interpreta el encuentro como una oportunidad para escuchar sus propuestas de inversión y fomentar la comunicación, integrándose a la tendencia mundial de asegurar suministros para la transición energética.

Por su parte, Adolfo Ibazeta, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta, espera que el encuentro de frutos en cuanto a la transmisión de conocimientos. De esta manera, resaltó el aprendizaje de los sistemas que tienen implementados para entender cómo será la relación con el Mercosur y cuál será la participación de los pequeños empresarios.

Detalló que desde la UE podrían aportar capacitaciones para mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones a compañías mineras. “Las multinacionales mineras se rigen por estándares internacionales estrictos (como las normas ISO 9000) y protocolos de seguridad rigurosos a los que los empresarios locales deben adecuarse para poder competir o formar una Unión Transitoria de Empresas”, finalizó.

La UE apuesta a la minería en San Juan

En el marco de una misión diplomática, la Delegación de la Unión Europea en Argentina, encabezada por el Embajador Erik Høeg y acompañada por embajadores y representantes de 11 Estados miembros, profundizará los vínculos de cooperación con actores clave del sector público, privado y de la sociedad civil de la región.

La agenda de la misión incluye reuniones con autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Marcelo Orrego, encuentros con cámaras empresariales, referentes del sector minero, así como visitas a proyectos productivos y de innovación vinculados a la minería responsable y sostenible. Esta gira tiene como objetivo fortalecer el diálogo y la cooperación en áreas estratégicas para la provincia y la región, en línea con las prioridades de la relación UE-Mercosur y la transición hacia una economía verde. En este marco, la UE impulsa su estrategia Global Gateway, orientada a promover inversiones sostenibles y el desarrollo de cadenas de valor resilientes en sectores clave como las materias primas críticas.

“La provincia de San Juan representa un actor clave en el desarrollo minero y productivo de la Argentina, y desde la Unión Europea buscamos construir alianzas estratégicas que impulsen la sostenibilidad, la innovación y la competitividad en sectores fundamentales para el desarrollo regional”, expresó Erik Høeg.

Exportaciones de San Juan a la Unión Europea

San Juan exporta un total de 28.997.795 dólares (valor FOB) a la Unión Europea. De acuerdo con la Dirección de Comercio Exterior, el principal destino es España, que representa un 37% del comercio al viejo continente; luego se encuentra Países Bajos, que representa un 20%; Alemania un 12%; Italia un 9%; entre otros.

El informe detalla que el aceite de oliva es el producto estrella exportado a España, representando gran parte de los más de 10,6 millones de dólares, seguido por el mosto. A los Países Bajos, el flujo principal corresponde al mosto, con más de 3 millones de dólares.

En Bélgica se destaca una fuerte exportación de productos mineros, específicamente oro (en formas en bruto), con un valor superior a los 2,1 millones de dólares.

En el conjunto de las exportaciones se observan partidas significativas de nueces de nogal, pistachos y ajos, que posicionan a la provincia con una oferta agroindustrial diversificada. Además de los productos agroindustriales tradicionales, aparecen ítems como medicamentos y maquinaria, aunque en menores proporciones respecto al total.

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