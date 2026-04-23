Anticipan que la industria frenó su caída interanual en marzo tras ocho meses en retroceso

La actividad industrial frenó su caída interanual en marzo tras ochos meses seguidos de retroceso, al registrar una leve mejora, pero cayó frente a febrero y terminó el primer trimestre en terreno negativo, según reflejó un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

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De acuerdo al último reporte del Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la actividad industrial interrumpió en marzo su racha negativa al registrar una ligera mejora interanual del 0,6%.

Pese a este respiro, la industria encadena tres trimestres de contracción y acumula un retroceso del 2,3% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

Asimismo, la medición desestacionalizada frente a febrero mostró una caída del 1,6%. Según FIEL, este retroceso mensual debilita las señales de una recuperación inmediata que se percibían a fines de 2025.

En este marco, sostuvo que “los datos de frecuencia trimestral dan cuenta de una mejora respecto al cuarto trimestre del año pasado, indicando que la eventual recuperación podría haberse pospuesto al inicio de 2026”. Actualmente, la caída de la actividad sigue estando muy difundida, afectando al 60% de los sectores industriales.

En este escenario de transformación y apertura económica, la entidad señala que mientras algunos sectores enfrentan fuertes presiones competitivas, otros encuentran oportunidades en las cadenas de valor vinculadas al agro, la energía y la minería.

El desempeño de los sectores mostró una fuerte disparidad en el inicio del año. El ranking de crecimiento lo lidera la refinación de petróleo, con un avance acumulado del 9,5%, alcanzando el volumen más alto desde 2008. Le siguieron la producción de químicos y plásticos (+2,6%) y el sector de alimentos y bebidas (+0,8%).

En la vereda opuesta, la industria automotriz se mantiene como el sector más afectado, con una fuerte caída del 19,3% en el trimestre. Según el informe, este sector es responsable de aproximadamente el 70% de la caída acumulada de la industria en su conjunto. Otros rubros con mermas significativas fueron la producción metalmecánica (-8,5%) y los despachos de cigarrillos (-5,8%).

Al observar la producción según el destino de los bienes, los datos reflejan la fragilidad del consumo interno. Los bienes de consumo durable registraron una contracción del 15%, realizando el mayor aporte a la caída industrial del trimestre. Los bienes de capital, por su parte, sufrieron un retroceso del 7,4% trimestral.

Por otro lado, los bienes de uso intermedio lograron una mejora del 1%, impulsada principalmente por el petróleo y los químicos. Mientras que los bienes de consumo no durable se mantuvieron estables, igualando el nivel del año pasado.

FUENTE: Agencia NA