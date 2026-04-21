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Medida cautelar

La Justicia frenó el cierre de Volver al Trabajo, el plan que beneficia a 15.000 sanjuaninos

La decisión judicial frena los cambios impulsados por Nación y protege un ingreso clave para miles de familias, que por mes perciben 78.000 pesos, recursos destinados casi en su totalidad a comprar alimentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una reciente decisión judicial ordenó al Gobierno nacional mantener el pago del programa Volver al Trabajo a cerca de 900 mil beneficiarios en todo el país. La medida cautelar responde a un amparo colectivo presentado por cinco trabajadores de la economía popular. Cuestionaron la decisión del Gobierno de dar de baja el programa sin ofrecer una alternativa equivalente.

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Según informó iProfesional, la resolución judicial dispuso que no se interrumpan los pagos a los titulares del programa, al considerar la necesidad de resguardar ingresos de sectores vulnerables mientras se define el fondo de la cuestión. El fallo tiene alcance nacional y obliga a sostener la asistencia económica, al menos de manera provisoria.

Capital Humano tiene un plazo de tres días desde la notificación para cumplir con la orden judicial. La suspensión del cierre se mantendrá vigente hasta que haya una sentencia definitiva en la causa.

Alrededor de 15.000 sanjuaninos reciben actualmente esta ayuda y se verían directamente afectados si se interrumpiera. Se trata de ingresos que, en muchos casos, representan un sostén fundamental para la vida cotidiana de miles de familias. La baja del programa implicaría una pérdida superior a los 1.100 millones de pesos.

El efecto no es menor: esos fondos tienen un rol clave en el consumo cotidiano, especialmente en sectores de bajos ingresos, donde se destinan principalmente a alimentos, transporte y servicios básicos. Por eso, la eventual caída de estos ingresos genera preocupación tanto en el ámbito social como en el comercial.

La decisión judicial, en ese contexto, aparece como un alivio transitorio para miles de familias sanjuaninas, aunque no resuelve el escenario de fondo. El futuro del programa y su alcance definitivo siguen atados a definiciones políticas y judiciales que todavía están en desarrollo.

Mientras tanto, en San Juan se mantiene la expectativa por el impacto que pueda tener la continuidad o no de estos fondos en la economía local, en un contexto ya marcado por la caída del consumo y la retracción de la actividad.

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