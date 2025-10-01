miércoles 1 de octubre 2025

Movimientos

El empresario José Luis Manzano, con negocios en San Juan, ¿cerca de Telefé?

Mientras el ex ministro menemista expande sus negocios de cobre en San Juan, su nombre suena fuerte para sumarse al grupo local que adquirió la cadena de televisión de mayor audiencia del país, Telefé.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dicen que el empresario José Luis Manzano podría ingresar a Telefé junto a sus nuevos dueños.

image

La noticia de la venta de Telefé, el canal de televisión de mayor audiencia en Argentina, no solo reordenó el panorama mediático nacional, sino que puso en el centro de las especulaciones al mendocino José Luis Manzano. El empresario cada vez tiene más negocios mineros en San Juan.

Tras meses de negociaciones, la operación de venta del canal -propiedad del holding norteamericano Paramount- se concretó con un grupo local liderado por el empresario rosarino Gustavo Scaglione. Sin embargo, el proceso de traspaso accionario se encuentra en una etapa inicial, y es en este contexto donde surge el nombre del médico y ex funcionario menemista.

Según informes periodísticos en diarios como Los Andes e Iprofesional, es probable que otros hombres de negocios locales se sumen a la operación, mencionando específicamente la posibilidad de la incorporación de José Luis Manzano.

Manzano y el cobre sanjuanino

El posible desembarco del empresario en el negocio de los medios masivos contrasta, o quizás complementa, su reciente y agresiva estrategia de expansión en el sector minero. Manzano, que lidera el grupo empresario Integra Capital, y que tiene en Mendoza el yacimiento Potasio Rio Colorado y minas en Perú; ha puesto su foco en la provincia de San Juan, buscando activamente cobre.

Su incursión en la provincia se concretó a través de su nueva empresa, legalmente constituida como “Aguilar San Juan”, que tomó posesión en el 2024 de las primeras tres áreas mineras que ganó en licitaciones del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM).

Las áreas mineras bajo el control del grupo de Manzano se ubican en zonas de alta promesa en los departamentos de Iglesia y Calingasta: Amarillos (a 10 kilómetros de Josemaría), Chez 6 (vecina al proyecto Altar) y la concesión minera Anahí - Pía (cercana al límite con Chile).

Además, el pasado 20 de agosto tras concursar otra vez en el IPEEM se quedó con Área 10, denominada Girasol y ubicada en Iglesia, ampliando así su presencia en San Juan.

La envergadura del negocio Telefé

Manzano ya tiene experiencia en medios así que, si concreta su incorporación al grupo comprador, estaría sumando una vasta experiencia. Junto a Daniel Vila crearon en 1996 el multimedio Grupo América, que creció desde entonces para convertirse en el segundo en tamaño del país. A nivel nacional, las participaciones más importantes del grupo son en América TV y el canal de cable América 24, sumando en televisión a Canal 6 de San Rafael, Canal 7 de Mendoza, el Canal 8 de San Juan y el Canal 10 de Junín.

Telefé, cuyos dueños norteamericanos iniciaron el proceso para desprenderse del canal a mediados del año pasado, llega actualmente al 95% de los hogares en Argentina. Sus estudios producen anualmente más de 3.000 horas de contenido de video en español, distribuidas en ocho canales regionales.

Además de ser el canal de mayor audiencia de Argentina, Telefé produce siete de los 10 programas más vistos a nivel local, gestiona un catálogo con más de 33.000 horas de contenidos y opera Telefé Internacional, que alcanza 17 millones de abonados en 17 países.

Temas
