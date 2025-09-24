miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Bombazo en la TV

Aseguran que Telefe ya tiene un nuevo dueño: de qué reconocido empresario se trataría

Es propietario de medios en distintos puntos del país, según se publicó en las últimas horas en la red social X

Por Redacción Tiempo de San Juan
Paisaje exterior del canal Telefe.

Paisaje exterior del canal Telefe.

“El empresario rosarino Gustavo Scaglione sería el nuevo dueño de Telefe”, publicó en las últimas horas la cuenta de X (ex Twitter) Teleavisador, una información que luego ratificaron otros sitios y periodistas que se ocupan de medios en la pantalla chica y en las redes sociales, develando finalmente la intriga respecto de quién se quedó con el canal de las pelotas.

Lee además
tiempo en mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Exclusivo

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Imagen ilustrativa
Revés judicial

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

El periodista Pablo Montagna había confirmado en agosto de este año que “El Grupo Indalo le traspasó a Gustavo Scaglione Radio One”. También dejó en claro que el empresario “ya tiene el 40 por ciento de otro medio de Indalo como es el diario Ámbito Financiero”, además de los medios de los que es propietario en Rosario y el resto del país.

image
Gustavo Scaglione

Gustavo Scaglione

A días de conocida la guerra mediática y judicial entre Scaglione y Marcelo Tinelli, que estuvo teñida de una serie de supuestas amenazas en redes, se confirma finalmente que Scaglione se quedó con Telefe aunque aún se desconocen los detalles.

Scaglione, entre más propietario de Televisión Litoral, le habría ganado la pulseada al Grupo Werthein (DirecTV). Se espera que esta noticia se oficialice con el correr de los días y que finalmente sea la propia empresa quien confirme al empresario como nuevo dueño del también llamado «Canal de la familia», que por estos días especula con nombres de figuras que ingresarían o saldrían del canal antes de fin de año.

Cabe recordar que Gustavo Scaglione fue incorporado el año pasado al Grupo América y fue anunciado por las redes sociales: “Gustavo Scaglione tiene una amplia trayectoria en medios de comunicación. Su incorporación al Multimedios América es bienvenida por su experiencia y capacidad. De este modo, la empresa continuará en su estrategia de crecimiento y diversificación”.

FUENTE: El Ciudadano Web

Temas
Seguí leyendo

Revés judicial para un empresario famoso en San Juan que quiso zafar del juicio por la causa Cuadernos

Comer huevo en el desayuno: qué dicen los expertos sobre la cantidad ideal y sus efectos en el corazón

La Corte Suprema confirmó la prisión de José Alperovich

El mensaje de Trump para Milei: "Tiene mi respaldo completo para la reelección"

Sorpresón entre llantos: un joven al que daban por fallecido apareció a los gritos en su funeral

El Gobierno nacional designó a las nuevas autoridades de INTA, INASE e INV tras la restitución de los organismos

La ANMAT sacó del mercado y prohibió reconocidas marcas de cosméticos: mirá cuáles

Una gran empresa argentina se vendió por un dólar: quién la compró

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Comer huevo en el desayuno: qué dicen los expertos sobre la cantidad ideal y sus efectos en el corazón
Información útil

Comer huevo en el desayuno: qué dicen los expertos sobre la cantidad ideal y sus efectos en el corazón

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Los nuevos carteles luminosos de la Avenida de Circunvalación ya provocaron un cambio de conducta de los conductores sanjuaninos. 
Mirá el video

Los carteles luminosos de la Circunvalación y la nueva "avivada" sanjuanina

Imagen ilustrativa.
Energía renovable

Construirán dos parques solares en Sarmiento con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

La nena estaba pegada a la puerta: el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo
El día después

"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal
Tragedia en 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Te Puede Interesar

Falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: se sumaron 22 denuncias y hay 11 personas en la mira
Justicia Federal

Falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: se sumaron 22 denuncias y hay 11 personas en la mira

Por Redacción Tiempo de San Juan
El frente del complejo en el que ocurrió el accidente doméstico.
Grave

Capital: una joven está en grave estado tras quemarse con un calentador casero

Un peligro: captan a un grupo de niños colgados a un tren de carga en Caucete
Video

Un peligro: captan a un grupo de niños colgados a un tren de carga en Caucete

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Las barreras de ingreso a la provincia cambian: se modernizan, habrá más y se transforman de fitosanitarias a fitozoosanitarias.
Novedades

Nada entrará a San Juan sin revisión: ponen más barreras en las rutas, y controlarán carnes además de frutas