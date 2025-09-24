Aseguran que Telefe ya tiene un nuevo dueño: de qué reconocido empresario se trataría

“El empresario rosarino Gustavo Scaglione sería el nuevo dueño de Telefe”, publicó en las últimas horas la cuenta de X (ex Twitter) Teleavisador, una información que luego ratificaron otros sitios y periodistas que se ocupan de medios en la pantalla chica y en las redes sociales, develando finalmente la intriga respecto de quién se quedó con el canal de las pelotas.

El periodista Pablo Montagna había confirmado en agosto de este año que “El Grupo Indalo le traspasó a Gustavo Scaglione Radio One”. También dejó en claro que el empresario “ya tiene el 40 por ciento de otro medio de Indalo como es el diario Ámbito Financiero”, además de los medios de los que es propietario en Rosario y el resto del país.

image Gustavo Scaglione

A días de conocida la guerra mediática y judicial entre Scaglione y Marcelo Tinelli, que estuvo teñida de una serie de supuestas amenazas en redes, se confirma finalmente que Scaglione se quedó con Telefe aunque aún se desconocen los detalles.

Scaglione, entre más propietario de Televisión Litoral, le habría ganado la pulseada al Grupo Werthein (DirecTV). Se espera que esta noticia se oficialice con el correr de los días y que finalmente sea la propia empresa quien confirme al empresario como nuevo dueño del también llamado «Canal de la familia», que por estos días especula con nombres de figuras que ingresarían o saldrían del canal antes de fin de año.

Cabe recordar que Gustavo Scaglione fue incorporado el año pasado al Grupo América y fue anunciado por las redes sociales: “Gustavo Scaglione tiene una amplia trayectoria en medios de comunicación. Su incorporación al Multimedios América es bienvenida por su experiencia y capacidad. De este modo, la empresa continuará en su estrategia de crecimiento y diversificación”.

FUENTE: El Ciudadano Web