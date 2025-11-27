¡Olvidate del aire acondicionado! Los tres trucos caseros que son infalibles para combatir la ola de calor

Frente a las altas temperaturas que se registran en San Juan y gran parte del país, muchas personas buscan alternativas simples y económicas para enfrentar la ola de calor sin depender exclusivamente del aire acondicionado . A continuación, te contamos tres trucos caseros infalibles para refrescar tu hogar y evitar que el calor afecte tu rutina diaria.

Espacios verdes La planta perfecta para el verano: refresca tu terraza y se convierte en un cerco natural

Uno de los métodos más efectivos y populares es colocar una botella con agua congelada justo detrás del ventilador. A medida que el hielo se derrite, el ventilador distribuye aire mucho más fresco, similar al funcionamiento de un aire acondicionado casero. Es una solución ideal para dormitorios y espacios pequeños donde el calor se concentra.

2. Creá corrientes de aire cruzado para reducir la temperatura interior

Abrir estratégicamente ventanas y puertas puede bajar varios grados la temperatura del hogar. Para lograrlo, generá una corriente cruzada entre dos puntos opuestos de la casa. Si además colocás un ventilador orientado hacia afuera en una de las aberturas, expulsará el aire caliente y permitirá la entrada de aire más fresco, especialmente por la noche.

3. Refrescá el cuerpo con paños húmedos y prendas ligeras

No todo se trata del ambiente: el cuerpo también necesita alivio. Aplicar paños de agua fría en zonas clave como el cuello, las muñecas y la nuca ayuda a bajar rápidamente la temperatura corporal. Además, utilizar ropa liviana y de colores claros permite disipar el calor y mantener el cuerpo fresco durante todo el día.