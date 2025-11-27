jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tips para el hogar

¡Olvidate del aire acondicionado! Los tres trucos caseros que son infalibles para combatir la ola de calor

En medio de las temperaturas extremas, estos métodos simples, económicos y accesibles se volvieron los favoritos de muchos hogares para aliviar el calor y mantener los ambientes frescos sin gastar de más.

Por Redacción Tiempo de San Juan
aire acondicionado trucos caseros ola de calor

Frente a las altas temperaturas que se registran en San Juan y gran parte del país, muchas personas buscan alternativas simples y económicas para enfrentar la ola de calor sin depender exclusivamente del aire acondicionado. A continuación, te contamos tres trucos caseros infalibles para refrescar tu hogar y evitar que el calor afecte tu rutina diaria.

Lee además
los cuatro trucos para poder dormir cuando hace mucho calor
Técnicas

Los cuatro trucos para poder dormir cuando hace mucho calor
la planta perfecta para el verano: refresca tu terraza y se convierte en un cerco natural
Espacios verdes

La planta perfecta para el verano: refresca tu terraza y se convierte en un cerco natural

1. Enfriá los ambientes con el truco del ventilador y la botella congelada

Uno de los métodos más efectivos y populares es colocar una botella con agua congelada justo detrás del ventilador. A medida que el hielo se derrite, el ventilador distribuye aire mucho más fresco, similar al funcionamiento de un aire acondicionado casero. Es una solución ideal para dormitorios y espacios pequeños donde el calor se concentra.

2. Creá corrientes de aire cruzado para reducir la temperatura interior

Abrir estratégicamente ventanas y puertas puede bajar varios grados la temperatura del hogar. Para lograrlo, generá una corriente cruzada entre dos puntos opuestos de la casa. Si además colocás un ventilador orientado hacia afuera en una de las aberturas, expulsará el aire caliente y permitirá la entrada de aire más fresco, especialmente por la noche.

3. Refrescá el cuerpo con paños húmedos y prendas ligeras

No todo se trata del ambiente: el cuerpo también necesita alivio. Aplicar paños de agua fría en zonas clave como el cuello, las muñecas y la nuca ayuda a bajar rápidamente la temperatura corporal. Además, utilizar ropa liviana y de colores claros permite disipar el calor y mantener el cuerpo fresco durante todo el día.

Temas
Seguí leyendo

El chagas en San Juan y cuál es el departamento que está muy cerca de la interrupción de la transmisión

Grasa abdominal: los 9 factores que explican por qué no se puede bajar la panza

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

En febrero de este año, la empresa minera McEwen Copper aplicó Bischofita en el camino hacia el campamento de su proyecto Los Azules. ¿Se aplicará en el Paso de Agua Negra?
Conectividad en la cordillera

Chile apuesta a una sal de uso minero para mejorar el Paso de Agua Negra que lo une con San Juan

Te Puede Interesar

Las armas secuestradas durante el operativo realizado en la mañana de este jueves.
Operativo policial

Buscaban ventanales robados en Albardón y encontraron dos armas de fuego

Por Redacción Tiempo de San Juan
Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó
Informe

Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros
Víctimas de la inseguridad

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para personas en situación de liderazgo
En las redes

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para "personas en situación de liderazgo"

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson