La nueva Ley de Transporte de San Juan, a un paso de tratarse, ¿con qué cambios y cuándo regirá?

El tratamiento de la nueva Ley de Transporte de San Juan , una iniciativa sensible y que impacta de lleno en el sistema provincial de taxis y remises, quedó a un paso de ser tratado en la Cámara de Diputados local, luego de ser pospuesto por el orreguismo en pos de conseguir mayor consenso. Se confirmó que el oficialismo prevé tratarlo a mediados de diciembre, luego de que en la sesión de este jueves se extienda el periodo de sesiones ordinarias que vence ahora en noviembre.

Actividad legislativa Ley de Transporte: el oficialismo aceptó cambios en el proyecto pero habrá que esperar para su aprobación

Antes de las elecciones legislativas el orreguismo decía tener los votos para aprobar la iniciativa pero quedó en suspenso hasta ahora luego de que el PJ cuestionara algunos puntos y de que un grupo de remiseros organizara protestas en la calle. El proyecto regula el sistema de forma integral pero principalmente apunta a eliminar el sistema de licencias, reemplazándolo por un sistema de registro. Esto busca desvirtuar un problema histórico de alquiler y compraventa de licencias, permitiendo que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos (vehículo adecuado, carnet profesional y seguro específico) pueda registrarse digitalmente para prestar el servicio.

En la vuelta al ruedo del debate, este miércoles el secretario de Transporte provincial, Marcelo Molina, autor en gran parte de la iniciativa, volvió a la Legislatura a explicar los puntos que generan dudas.

Este jueves, el presidente de la bancada oficialista, Juan de la Cruz Córdoba, dijo que "hoy no se va a tratar en el recinto. Nosotros ayer mantuvimos una reunión a la que asistimos varios diputados de las dos comisiones y además ampliadas, por cuanto la intención era que todos nuevamente que todo el diputado que quisiera tomar contacto con el equipo de la Secretaría de Transito de Transporte pudiera hacerlo. Ayer se plantearon algunas inquietudes de algunos diputados que habían comentado lo que ellos en su momento creían que podía hacer falta y entiendo que la gran mayoría de las cosas que se han conversado están ya volcadas en el texto".

image Molina en Diputados esta semana. Ya fue varias veces por el mismo tema.

El legislador, en diálogo con Radio Estación Claridad, dijo que este próximo lunes, dentro de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, se seguirá debatiendo "aquellos artículos que entiendan que quieren analizar a fondo, para demostrar una vez más que nuestra voluntad es que esta ley salga por con el mayor consenso posible".

Córdoba destacó que "es una ley muy importante para todos los sanjuaninos y algunos diputados manifestaron que todavía pretendían unos días más para conversarla y la realidad es que la ley actual lleva muchos años y no nos parecía a nosotros que fuera necesario forzar el tratamiento teniendo tiempo".

Ajustes en el texto y alivio por los impuestos

Durante las recientes reuniones y tratativas, se incorporaron varios ajustes al texto, aunque no se trata de cambios "de fondo". Entre las dudas que se discutieron se encuentran dos temas, referidos a la antigüedad vehicular y a la equidad tributaria con las app de autos con conductor.

Sobre el primer asunto, Córdoba dijo que se prevé una mayor antigüedad para los vehículos de servicios contratados, fijándose en 15 años porque no es un uso diario. Para los remises, la antigüedad se establecerá en 10 años. Sin embargo, se contempla una vez aprobada la ley, un período de transición (entendiéndose que serían 2 años adicionales) para aquellos que provienen del sistema viejo, lo que permitiría una vida útil de hasta 12 años para estos vehículos de alquiler. La diferencia en el plazo se debe a que el uso de los vehículos de servicios contratados es "bastante más espaciado" y no tan intensivo como el de los remises.

Respecto de los impuestos, a las aplicaciones de contactabilidad (como Cabify y Uber) ya se les está cobrando impuestos provinciales, que básicamente son Ingresos Brutos, lo que fue bien recibido por el cuerpo legislativo en pos de la igualdad tributaria. Aunque esta medida ya estaba contemplada en la ley Impositiva y no en la Ley de Transporte, el hecho de que se esté aplicando ahora satisface una inquietud de los remiseros y empresas locales, dijo el legislador.

Córdoba precisó que "había un reclamo de empresarios o remiseros por la equidad tributaria y recibimos ya la novedad de que a las aplicaciones ya se les está cobrando impuestos provinciales. Eso cayó bien por un tema de igualdad tributaria, es decir, que las empresas locales que están inscriptas hasta el día de hoy como remiseras o como empresas de contactabilidad, porque hay una empresa San Juan que lo hace y por lo tanto paga impuestos nacionales y provinciales. Bueno, ya en este momento las empresas como Cabify, Uber, las que operan en San Juan hoy ya están tributando". Aclaró el legislador que "esa tributación está incluida en la ley Impositiva Anual y ya estaba contemplado pero entiendo que no se aplicaba".

También se han establecido requisitos necesarios para la inscripción en el Registro Provincial de Tránsito y se ha "prolijado" la redacción en algunos artículos.

taxis y remises san juan.jpg En San Juan es frecuente que se alquilen las licencias de taxis y remises.

Seis meses para la aplicación

El acuerdo alcanzado entre los diputados es que la Ley de Transporte sea tratada en la próxima sesión (con ordinarias extendidas), lo que implica que su debate se daría dentro de dos semanas, el jueves 11 de diciembre.

El proyecto tiene como objetivo ordenar y regular la prestación del Servicio Público de Transporte de Personas y Cargas, tanto individual como colectivo, dentro del territorio provincial, ya sea de manera permanente, transitoria o eventual.

Una vez que el proyecto sea aprobado en general y luego analizado artículo por artículo, donde aún pueden proponerse modificaciones, entrará en un periodo de adaptación. La ley establecerá un plazo de 120 días para su reglamentación, dijo Córdoba.

Este proceso, sumado a la necesidad de que los actores del sistema se adecúen, significa que la ley no se aplicará inmediatamente. Se estima que los actores del sistema tendrán medio año para ajustarse a la nueva normativa. Esto implica que la nueva Ley de Transporte, de aprobarse en las próximas semanas, comenzaría a aplicarse en junio del año que viene aproximadamente.

Esta fase de transición se considera razonable ya que, por ejemplo, no sería sencillo para los propietarios de vehículos cambiar sus autos de un día para el otro si quedaran fuera de norma. Por lo tanto, el consenso buscado por el orreguismo se extiende también a los plazos de adaptación, asegurando que la implementación sea gradual y ordenada.