Un edificio inteligente para Jáchal: así se ve el nuevo Centro Judicial que se estrenará en agosto

La fisonomía de la Ciudad de San José de Jáchal está próxima a transformarse definitivamente con la culminación de un proyecto largamente esperado. El Centro Judicial de Jáchal ya tiene completo un 90 % de su ejecución , consolidándose como la nueva infraestructura edilicia más importante del Norte de la Provincia de San Juan.

Ubicado estratégicamente en la calle San Martín Nº 454, a escasos metros de la plaza principal, este edificio recibió esta semana la visita institucional encabezada por los máximos referentes de la Corte de Justicia, el Ministerio Público y autoridades políticas, quienes supervisaron el avance de la obra.

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Este complejo no es solo una estructura imponente, sino que representa un cambio de paradigma en la prestación del servicio de justicia para la región. Su puesta en marcha permitirá unificar y centralizar todas las dependencias de la Segunda Circunscripción Judicial, que abarca los departamentos de Jáchal e Iglesia, en un solo inmueble. Esta medida es fundamental para eliminar la actual dispersión de oficinas en locales alquilados o municipales, lo que se traducirá de manera directa en una mayor celeridad y eficiencia administrativa para los ciudadanos. El edificio agrupará desde los Juzgados Multifueros y de Paz Letrado hasta las Unidades Fiscales de Investigación (UFI) y las dependencias de Civil y Familia.

Respecto a los plazos para que este gigante abra sus puertas, Daniel Olivares Yapur, Presidente de la Corte de Justicia, señaló: “No hay una fecha determinada, pero pensamos que durante el próximo mes de agosto podríamos estar inaugurando la obra. Cuando esté operativa para ponerla en funcionamiento trasladaremos a este nuevo edificio el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y toda la parte jurisdiccional; y personal de Alcaidía para los detenidos. ANIVI seguirá funcionando en el mismo lugar por su especialidad, porque los niños no pueden ser revictimizados y no pueden estar en un Centro Judicial”.

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Desde el punto de vista técnico y arquitectónico, la obra destaca por su modernidad y dimensiones. Con una superficie total de 4.026 m² distribuidos en cuatro niveles -subsuelo, planta baja, primer y segundo piso-, el inmueble se planificó como un edificio inteligente. Esto es posible gracias a la implementación de un sistema BMS (Building Management System), una tecnología de vanguardia que permite el monitoreo y control automatizado de la climatización, la iluminación, el funcionamiento de los ascensores, los grupos electrógenos y los sistemas de bombeo de agua. Además de su entrada principal, la propiedad cuenta con un acceso secundario peatonal y vehicular por la calle Sarmiento, facilitando la logística y el flujo de personas.

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La comitiva que acompañó la supervisión estuvo integrada por Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria, en representación de la Corte de Justicia, junto al Fiscal General, Guillermo Baigorrí, y la Defensora General, Mónica Sefair. También participaron el Intendente de Jáchal, Matías Espejo, y el Secretario de Estado de Seguridad, Enrique Delgado. El cuerpo de magistrados estuvo representado por los jueces de Cámara Maximiliano Blejman, Martín Heredia Zaldo, Juan Bautista Bueno, Lucía Daroni, Carlos Fernández Collado y Sergio Rodríguez. Del ámbito local asistieron los jueces de la Segunda Circunscripción, Daniel Castro y Eduardo Vega, junto a los jueces de Paz Martín Peñafort y Victoria Aguilera, además de fiscales, defensores y la administradora de la Oficina Judicial Multifuero, Paula Páez. Finalmente, se sumaron autoridades del Foro de Abogados, el Colegio de Magistrados, el Consejo de Fiscalías y la Unión Judicial.