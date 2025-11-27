jueves 27 de noviembre 2025

Radiografía del consumo digital en San Juan

Qué consumen los sanjuaninos en streaming: los más vistos, según un relevamiento

El streaming sanjuanino tuvo un octubre intenso: millones de reproducciones, canales en ascenso y una marcada competencia por el engagement. Así quedó el ranking de los más vistos y los más interactivos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un relevamiento realizado durante octubre de 2025 permite entender qué miran los sanjuaninos en las plataformas digitales y cuáles son los canales que hoy concentran la atención del público. El estudio, elaborado por Arias Comunicación, analizó visualizaciones, interacciones y cantidad de contenidos publicados en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook, tomando como universo a los canales locales con programación diaria o más de un programa activo durante ese mes.

Tiempo Streaming, el líder absoluto del ecosistema digital

El informe muestra una conclusión contundente: Tiempo Streaming domina ampliamente el ecosistema, con un total consolidado de 22,9 millones de visualizaciones entre todas las plataformas.

Le siguen Telesol, con 13,6 millones de views, y Huarpe TV, con 10,6 millones. Entre los tres concentran más del 95% del consumo total, lo que evidencia un mercado hiperconcentrado.

placa 1

YouTube: el territorio de Pelado Stream

Si se analiza solo YouTube, el ranking cambia de forma notoria. El canal Pelado Stream lidera con 112.203 visualizaciones durante octubre, duplicando o triplicando a la mayoría de sus competidores.

Detrás aparecen GSmediaSJ, Huarpe TV y Tiempo Streaming, en ese orden.

placa 2

Engagement: cuando importa más la comunidad que la cantidad

El informe también evalúa el engagement, es decir, el nivel de interacción en relación con las visualizaciones.

En este aspecto, el canal COMO se queda con el primer puesto, con un 6,55% de engagement, el valor más alto del ecosistema. Sin embargo, el relevamiento aclara que este porcentaje se ve favorecido por su bajo volumen de visualizaciones.

Entre los canales de mayor alcance, el caso más destacable es Palta, que combina un alto número de views con un engagement fuerte del 4,07%, lo que evidencia una comunidad activa y participativa.

Engagement por segmentos

Para comparar de forma más justa, se dividieron los canales según su tamaño:

  • Segmento A (0 a 100 mil views):

    • 1° COMO (6,55%)

    • 2° Condado Radio (2,94%)

    • 3° Novi (2,49%)

  • Segmento B (100 mil a 1 millón):

    • 1° Palta (4,07%)

    • 2° Pelado Stream (1,92%)

  • Segmento C (más de 1 millón):

    • 1° GSmediaSJ (2,01%)

    • 2° Telesol (1,97%)

    • 3° Huarpe TV (1,86%)

    • 4° Tiempo Streaming (1,48%)

placa 3

Cómo consumen los sanjuaninos

El análisis revela una tendencia clara: Instagram es la plataforma que más views aporta al ecosistema, especialmente para Tiempo Streaming y Telesol, que allí duplican millones de visualizaciones. TikTok también cumple un rol relevante, mientras que Facebook sigue siendo un espacio importante para algunos canales, sobre todo en transmisiones en vivo.

El ranking evidencia que, si bien San Juan tiene múltiples proyectos de streaming, la mayor parte de la atención se concentra en unos pocos jugadores fuertes.

placa 4

Aun así, casos como Palta, COMO o Pelado Stream muestran que es posible construir comunidades sólidas y competir desde la creatividad y el engagement, incluso sin grandes volúmenes de producción.

