Casi 2 de cada 10 sanjuaninos confiesa que el dengue no le importa y no toma medidas

El temor ante el avance del Aedes aegypti y la experiencia de brotes en países limítrofes como Brasil y Paraguay encendieron las alertas en San Juan, pero no para todos. Un sondeo realizado por TIEMPO DE SAN JUAN entre sus lectores arroja un dato preocupante: el 18.9% de los encuestados, es decir, casi dos de cada diez sanjuaninos, afirmó que no toma ninguna medida preventiva porque el dengue “no le importa” (lo que representa 1.866 votos).

Este resultado subraya que la clave, que reside en la prevención cotidiana y en la responsabilidad compartida, aún no es asumida por la totalidad de la población. Si bien desde el Ministerio de Salud Provincial indicaron que el sanjuanino está "más sensibilizado" en 2025 que durante el 2024 y que está tomando conciencia de la situación, el porcentaje de indiferencia es significativo, especialmente porque el control del mosquito depende en gran medida de la reducción de criaderos que suelen encontrarse dentro de los propios hogares.

No obstante, las lecturas del sondeo son variadas y muestran un alto grado de compromiso en el resto de la comunidad. De hecho, la respuesta más elegida, superando el 23%, fue usar "mucho repelente". Asimismo, un esperanzador 21.4% afirmó estar tomando "todas" las medidas preventivas posibles.

En cuanto a las acciones específicas para eliminar criaderos, el 19% de los lectores aseguró que "limpia o tira recipientes con agua", una medida crucial para cortar el ciclo de reproducción del mosquito antes de la llegada plena del verano. Por último, el 17.7% restante indicó usar "mosquiteros" como barrera. En conjunto, esto significa que más del 80% de los lectores sí está tomando algún tipo de recaudo frente a la enfermedad.

image

Estrategia sanitaria en San Juan

La presencia del mosquito Aedes aegypti se adelantó en San Juan este año, principalmente porque las lluvias de agosto y el calor de septiembre generaron un ambiente propicio para la eclosión de los huevos. Aunque la mayor actividad del mosquito suele registrarse entre noviembre y marzo, los equipos de control ya reportaron su presencia en los primeros días de la primavera de 2025.

Si bien aún no hay ningún caso confirmado de la enfermedad en la provincia, San Juan activó operativos de control vectorial y vacunación. Desde el Programa Provincial de Control de Vectores desplegaron operativos de descacharrado, fumigación focalizada y concientización para reforzar las estrategias ya diseñadas.

Esta semana, como parte de su plan de acción, el Ministerio de Salud informó que comenzó con la implementación de consultorios febriles para la atención de pacientes con sospecha de dengue. Estos consultorios ya funcionan en diversos centros de salud y están diseñados para clasificar y evaluar la prioridad de atención de los pacientes que reúnan ciertos criterios vinculados a los síntomas. Además, se proporcionará información sobre las medidas de prevención necesarias y los signos de alarma a tener en cuenta, según las necesidades detectadas.

Frente a este panorama, las autoridades vienen recordando que el control del dengue no depende solo de los operativos oficiales, sino que requiere de la colaboración de la comunidad. Es fundamental vaciar y limpiar con cepillo aquellos recipientes que acumulen agua, y tapar cisternas y tanques. En los hogares, se recomienda cambiar con frecuencia el agua de floreros y bebederos de mascotas, además de colocar arena húmeda en macetas y portamacetas y mantener patios y jardines desmalezados.

Finalmente, el Ministerio de Salud enfatizó que si se presentan síntomas como fiebre alta, sarpullido o dolor muscular intenso, es crucial no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud. La prevención es una tarea de todos: si el Estado aporta recursos, la colaboración comunitaria es esencial para lograr resultados sostenibles.