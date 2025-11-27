jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Encuesta

Casi 2 de cada 10 sanjuaninos confiesa que el dengue no le importa y no toma medidas

Así lo revela un sondeo de TIEMPO DE SAN JUAN entre sus lectores. Si bien la mayoría de la población está activa en la prevención, casi un 19% admitió abiertamente que no le presta atención a la enfermedad que ya puso en alerta a la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Prevención del dengue.

Prevención del dengue.

El temor ante el avance del Aedes aegypti y la experiencia de brotes en países limítrofes como Brasil y Paraguay encendieron las alertas en San Juan, pero no para todos. Un sondeo realizado por TIEMPO DE SAN JUAN entre sus lectores arroja un dato preocupante: el 18.9% de los encuestados, es decir, casi dos de cada diez sanjuaninos, afirmó que no toma ninguna medida preventiva porque el dengue “no le importa” (lo que representa 1.866 votos).

Lee además
El Gobierno provincial continuará desarrollando la campaña de vacunación contra el dengue esta temporada en San Juan.
Salud

Confirman que la vacunación contra el dengue sigue en San Juan: quiénes deben vacunarse, dónde y cómo
Dónde y cómo funcionan los Consultorios Febriles para pacientes con síntomas de dengue en San Juan. 
Salud

Habilitaron los consultorios febriles en San Juan para síntomas de dengue: dónde y cómo funcionan

Este resultado subraya que la clave, que reside en la prevención cotidiana y en la responsabilidad compartida, aún no es asumida por la totalidad de la población. Si bien desde el Ministerio de Salud Provincial indicaron que el sanjuanino está "más sensibilizado" en 2025 que durante el 2024 y que está tomando conciencia de la situación, el porcentaje de indiferencia es significativo, especialmente porque el control del mosquito depende en gran medida de la reducción de criaderos que suelen encontrarse dentro de los propios hogares.

No obstante, las lecturas del sondeo son variadas y muestran un alto grado de compromiso en el resto de la comunidad. De hecho, la respuesta más elegida, superando el 23%, fue usar "mucho repelente". Asimismo, un esperanzador 21.4% afirmó estar tomando "todas" las medidas preventivas posibles.

En cuanto a las acciones específicas para eliminar criaderos, el 19% de los lectores aseguró que "limpia o tira recipientes con agua", una medida crucial para cortar el ciclo de reproducción del mosquito antes de la llegada plena del verano. Por último, el 17.7% restante indicó usar "mosquiteros" como barrera. En conjunto, esto significa que más del 80% de los lectores sí está tomando algún tipo de recaudo frente a la enfermedad.

image

Estrategia sanitaria en San Juan

La presencia del mosquito Aedes aegypti se adelantó en San Juan este año, principalmente porque las lluvias de agosto y el calor de septiembre generaron un ambiente propicio para la eclosión de los huevos. Aunque la mayor actividad del mosquito suele registrarse entre noviembre y marzo, los equipos de control ya reportaron su presencia en los primeros días de la primavera de 2025.

Si bien aún no hay ningún caso confirmado de la enfermedad en la provincia, San Juan activó operativos de control vectorial y vacunación. Desde el Programa Provincial de Control de Vectores desplegaron operativos de descacharrado, fumigación focalizada y concientización para reforzar las estrategias ya diseñadas.

Esta semana, como parte de su plan de acción, el Ministerio de Salud informó que comenzó con la implementación de consultorios febriles para la atención de pacientes con sospecha de dengue. Estos consultorios ya funcionan en diversos centros de salud y están diseñados para clasificar y evaluar la prioridad de atención de los pacientes que reúnan ciertos criterios vinculados a los síntomas. Además, se proporcionará información sobre las medidas de prevención necesarias y los signos de alarma a tener en cuenta, según las necesidades detectadas.

Frente a este panorama, las autoridades vienen recordando que el control del dengue no depende solo de los operativos oficiales, sino que requiere de la colaboración de la comunidad. Es fundamental vaciar y limpiar con cepillo aquellos recipientes que acumulen agua, y tapar cisternas y tanques. En los hogares, se recomienda cambiar con frecuencia el agua de floreros y bebederos de mascotas, además de colocar arena húmeda en macetas y portamacetas y mantener patios y jardines desmalezados.

Finalmente, el Ministerio de Salud enfatizó que si se presentan síntomas como fiebre alta, sarpullido o dolor muscular intenso, es crucial no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud. La prevención es una tarea de todos: si el Estado aporta recursos, la colaboración comunitaria es esencial para lograr resultados sostenibles.

Temas
Seguí leyendo

Alerta para veraneantes sanjuaninos en Mar del Plata: multarán a quienes fumen en la playa fuera de las áreas permitidas

La carne aumentó casi 70% en un año y seguirá subiendo: qué dicen los empresarios sanjuaninos

La fe de un pueblo: jóvenes sanjuaninos redescubren una reliquia papal y organizan la Semana Clementis

Vacaciones en La Serena: la feria gigante que esperará a los sanjuaninos este verano en un lugar icónico

Banco San Juan y Finning sellan una alianza estratégica para impulsar la minería

Video: el verdadero dilema de una sanjuanina; ¿casarse o recibirse?

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé

La UNSJ otorgará el doctorado Honoris Causa a Estela de Carlotto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el mensaje de una medica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebe
Video

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

En febrero de este año, la empresa minera McEwen Copper aplicó Bischofita en el camino hacia el campamento de su proyecto Los Azules. ¿Se aplicará en el Paso de Agua Negra?
Conectividad en la cordillera

Chile apuesta a una sal de uso minero para mejorar el Paso de Agua Negra que lo une con San Juan

Te Puede Interesar

Las armas secuestradas durante el operativo realizado en la mañana de este jueves.
Operativo policial

Buscaban ventanales robados en Albardón y encontraron dos armas de fuego

Por Redacción Tiempo de San Juan
Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó
Informe

Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros
Víctimas de la inseguridad

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para personas en situación de liderazgo
En las redes

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para "personas en situación de liderazgo"

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson