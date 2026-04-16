El plan de los kioscos sanjuaninos para dar pelea y no perder ante los súper

Los kioscos sanjuaninos apuestan a mejorar sus servicios para ofrecer una alternativa distinta ante los grandes supermercados y sostener sus ventas. Desde la Asociación de Kioscos señalaron que ese aspecto es crucial para incrementar la cantidad de clientes, sumado a una oferta variada de mercadería que le permita a los consumidores elegir aquello que quieren comprar. Se habla de un cambio en el rubro que marca un nuevo rumbo para el sector.

Conflicto con impacto en San Juan El presidente de Fecovita endurece la pelea con el dueño de Gualcamayo: "Nos debe plata"

Difícil panorama SanCor solicitó la quiebra ante la Justicia tras un año en concurso y una deuda de US$120 millones

Claudio Rimza, presidente de la asociación, remarcó a Tiempo de San Juan que la situación de ventas se encuentra estable en comparación al año pasado, aunque cree que el rubro debe modernizarse para poder sostenerse. En este sentido, remarcó la importancia de brindar un buen servicio a los clientes que sea personalizado y con un seguimiento para entablar un vínculo con los compradores. De este modo, apuestan a su rol de negocio de proximidad para brindarles una comodidad a los consumidores que los grandes supermercados no pueden llevar a cabo . “Para fortalecer esto, hay que enfocarse en brindar un excelente servicio, buena atención y horarios amplios”, dijo. Estiman que hay alrededor de 5000 kioscos en toda la provincia.

También, el dirigente remarcó la importancia para los kiosqueros de tener locales con variedad de mercadería, acorde a las necesidades de los clientes. “Es crucial mantener el local bien abastecido para que el consumidor siempre tenga opciones para elegir”, señaló.

"Tenés que anotar todo lo que te pide la gente y tenés que traer lo que te pide la gente. Perfecto. Si no tenés esa finalidad o esa idea, vas a tener mercadería que no se la vas a vender a nadie", continuó.

Por otra parte, la autoridad de la Asociación de Kioscos manifestó la importancia de llevar a cabo una administración rigurosa del capital para asegurar que el dinero alcance para cubrir las necesidades del negocio, en un contexto de poca circulación de dinero. "La gente piensa que poner un kiosquito se puede hacer con 'dos mangos', pero la verdad es que, hoy por hoy, para tener un kiosquito tenés que tener de todo", concluyó.