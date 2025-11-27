La UNSJ otorgará el doctorado Honoris Causa a Estela de Carlotto

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) anunció que entregará el título de “ Doctora Honoris Causa ” a Enriqueta Estela Barnes de Carlotto , una de las figuras más emblemáticas en la defensa de los derechos humanos en Argentina y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. La distinción, de fuerte peso institucional, busca reconocer su trayectoria incansable en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia.

La ceremonia se realizará el martes 2 de diciembre a las 13.45, desde la sede de Abuelas de Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires.

El acto será transmitido en vivo en el Edificio Central de la UNSJ, ubicado en Mitre 396 Este, para que estudiantes, docentes y el público general puedan acompañar el homenaje.

Con este reconocimiento, la UNSJ reafirma su compromiso histórico con los derechos humanos y destaca el aporte fundamental de Estela de Carlotto, cuya lucha se convirtió en un faro ético para el país y el mundo.

El anuncio retoma una distinción que había quedado pendiente desde 2022, cuando la ceremonia prevista en el Congreso de la Nación debió suspenderse por razones de salud de la dirigente.