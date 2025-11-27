jueves 27 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Derechos Humanos

La UNSJ otorgará el doctorado Honoris Causa a Estela de Carlotto

La casa de altos estudios homenajeará a la histórica presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo con su máxima distinción académica, en una ceremonia que se transmitirá en vivo para toda la comunidad universitaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) anunció que entregará el título de “Doctora Honoris Causa” a Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, una de las figuras más emblemáticas en la defensa de los derechos humanos en Argentina y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. La distinción, de fuerte peso institucional, busca reconocer su trayectoria incansable en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia.

Lee además
La UNSJ definió suspender actividades.
Oferta

La UNSJ hará una subasta: mirá lo que podés comprar
el san juan que se fue en tren y el libro que revela los secretos de 63 anorables estaciones
Descubrimientos

El San Juan que se fue en tren y el libro que revela los secretos de 63 añorables estaciones

La ceremonia se realizará el martes 2 de diciembre a las 13.45, desde la sede de Abuelas de Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires.

El acto será transmitido en vivo en el Edificio Central de la UNSJ, ubicado en Mitre 396 Este, para que estudiantes, docentes y el público general puedan acompañar el homenaje.

Con este reconocimiento, la UNSJ reafirma su compromiso histórico con los derechos humanos y destaca el aporte fundamental de Estela de Carlotto, cuya lucha se convirtió en un faro ético para el país y el mundo.

El anuncio retoma una distinción que había quedado pendiente desde 2022, cuando la ceremonia prevista en el Congreso de la Nación debió suspenderse por razones de salud de la dirigente.

Temas
Seguí leyendo

Daniel Giovenco aterriza con su 'Fábrica de Trovadores' en el Rectorado de la UNSJ

Banco San Juan y Finning sellan una alianza estratégica para impulsar la minería

Video: el verdadero dilema de una sanjuanina; ¿casarse o recibirse?

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé

Casi 2 de cada 10 sanjuaninos confiesa que el dengue no le importa y no toma medidas

Qué consumen los sanjuaninos en streaming: los más vistos, según un relevamiento

Una leyenda del rock llegará a San Juan para un encuentro bien motoquero

Paso de Agua Negra: cómo saber sus novedades minuto a minuto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el mensaje de una medica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebe
Video

El mensaje de una médica sanjuanina en defensa de su colega condenada por la muerte de un bebé

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se realizó en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.
Fraude millonario

La estafa de $80.000.000 a una conocida empresa sanjuanina que terminó con un empleado preso

Imagen ilustrativa
Se les volvió en contra

Una joven vecina lo acusó de abuso sexual, todo era mentira y él ahora la denunció por falsa denuncia

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia
Deceso

Murió un hombre de 64 años y la familia apunta contra el Hospital Marcial Quiroga por presunta negligencia

En febrero de este año, la empresa minera McEwen Copper aplicó Bischofita en el camino hacia el campamento de su proyecto Los Azules. ¿Se aplicará en el Paso de Agua Negra?
Conectividad en la cordillera

Chile apuesta a una sal de uso minero para mejorar el Paso de Agua Negra que lo une con San Juan

Te Puede Interesar

Las armas secuestradas durante el operativo realizado en la mañana de este jueves.
Operativo policial

Buscaban ventanales robados en Albardón y encontraron dos armas de fuego

Por Redacción Tiempo de San Juan
Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó
Informe

Exportaciones en San Juan: la minería metalífera volvió a traccionar los números, pero el sector productivo cayó

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros
Víctimas de la inseguridad

Tras un millonario robo, la Unión Vecinal de Pocito vuelve a ser víctima de la inseguridad: no dejaron ni los inodoros

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para personas en situación de liderazgo
En las redes

Un funcionario top del macrismo ahora promociona su complejo en Barreal, con un retiro para "personas en situación de liderazgo"

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson
Parte médico

Confirmaron que está muy grave el niño herido de un disparo en Rawson