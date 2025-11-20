jueves 20 de noviembre 2025

Imperdible

Daniel Giovenco aterriza con su 'Fábrica de Trovadores' en el Rectorado de la UNSJ

Se trata de una invitación gratuita a la creación musical sin barreras, a cargo del reconocido docente y cantautor sanjuanino. Conocé los detalles

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Fábrica de Trovadores de Daniel Giovenco llega al Rectorado de la UNSJ.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se prepara para recibir una nueva edición de Fábrica de Trovadores, el reconocido -y necesario- taller itinerante de composición musical. En esta oportunidad, la iniciativa se desarrollará en el emblemático Hall del Edificio Central de la UNSJ, ubicado en Mitre 396 Este, esquina Jujuy.

Organizado por la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSJ, el taller es una aproximación a las bases fundamentales para componer la letra y la música de una canción.

El proyecto está a cargo del reconocido cantautor Daniel Giovenco y se distingue por su enfoque: la creación siempre se aborda desde la impronta y la identidad de la comunidad en la que se desarrolla, buscando que las obras resuenen con el contexto y las vivencias locales.

image

Cuatro clases para despertar al compositor

Una de las grandes fortalezas de Fábrica de Trovadores es su carácter inclusivo. No se requiere de conocimientos previos en composición musical ni en teoría. Es una invitación abierta a todas las personas que sientan el deseo de dar forma a sus ideas musicales.

  • ¿Dónde? Hall del Rectorado de la UNSJ (Mitre 396 Este, esquina Jujuy).

  • ¿Cuántas clases? Consta de cuatro encuentros.

  • ¿Horario? De 17:00 a 20:00 horas.

Los cupos son limitados. Para asegurar tu lugar en esta nueva edición de Fábrica de Trovadores, podés comunicarte y realizar la inscripción al siguiente número:

  • Inscripciones al: 2645611056

