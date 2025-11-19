La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

Una joven de 20 años, identificada como Shirley Adriana Narváez , se presentó este miércoles por la mañana en la UFI Genérica para ampliar una denuncia por agresiones ocurridas días atrás en el barrio La Estación, en Rawson. Lo hizo acompañada por su abogada, María Filomena Noriega . Pidió protección para ella y su familia.

Según su relato ante el Ministerio Público Fiscal, el ataque tuvo lugar el lunes alrededor de las 00:30. En esa ocasión, Brisa Flores —la presunta agresora— la habría golpeado, provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo. Narváez aseguró que el conflicto se desencadenó por versiones en torno a un supuesto embarazo vinculado a un joven llamado Raúl Díaz , de 17 años, expareja de la denunciante.

La víctima explicó que mantuvo una relación con el menor hasta hace dos meses, pero decidió terminarla porque él estaría “andando por el mal camino” y cometiendo hechos delictivos. También señaló que, en una oportunidad, la madre de Flores la increpó por estos rumores en el Servicio Penitenciario, cuando fue a visitar a un familiar.

Narváez manifestó que tanto ella como su familia han sido hostigados y teme por la seguridad de sus hermanos menores, por lo que solicitó medidas de protección. Además, dijo creer que Flores podría estar actualmente en la vivienda de Yanet Díaz, en el mismo barrio, y mencionó que esta mujer —madre del joven implicado— le habría pedido que no realizara ninguna denuncia.

La causa quedó registrada con la carátula “Lesiones”, y continuará bajo investigación de la UFI Genérica.