Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión

Una empleada doméstica fue condenada este miércoles a cuatro meses de prisión condicional , luego de admitir que le robó a su jefa $2.500.000 en efectivo y varias joyas de oro de 18 kilates, durante las jornadas en que trabajaba en su domicilio.

Según informaron fuentes judiciales a este diario, Valeria Elizabeth Aguilera aprovechó que cumplía tareas domésticas los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 13, en la vivienda de Valeria Carolina Toro Cabral, donde solo residían ella y su hija. El 15 de agosto, sustrajo ocho fajos de dinero -con billetes de $20.000, $10.000 y $1.000-, además de una importante cantidad de joyas: cinco anillos de oro (con piedras tipo rubí, esmeralda, perla y otras), un anillo grabado con un nombre, una pulsera con chapita también grabada con esa misma denominación, una cadena con un dije de Virgen, y tres pares de aritos abridores.

image

El faltante fue descubierto el 19 de agosto, cuando la dueña de casa fue a guardar dinero en su dormitorio. Tras la denuncia, se ordenó un allanamiento en el domicilio de Aguilera, que arrojó resultado positivo: allí recuperaron numerosas joyas que la víctima reconoció como propias.

Con esos elementos, el Ministerio Público -integrada por la fiscal coordinadora de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica López, el fiscal Miguel Ángel Gay y las ayudantes fiscales María Ximena Rodríguez Schmädke y Verónica Prividera- encuadró el hecho como hurto y atribuyó a Aguilera responsabilidad en calidad de autora.

Este miércoles, la mujer aceptó su culpabilidad, y tras un juicio abreviado, recibió una pena condicional de cuatro meses. No irá a prisión, pero deberá cumplir reglas de conducta.