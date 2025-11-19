Persecución policial en medio de una finca de Caucete por el robo de una bicicleta

Una intensa persecución policial se desarrolló en una finca de Caucete luego de que efectivos de la Policía Rural detectaran a un joven huyendo en una bicicleta que había sido denunciada como robada.
El delincuente se dio a la fuga a toda velocidad y dejó abandonado el rodado en el medio del campo.
El operativo se inició cuando los uniformados observaron al sospechoso circulando a gran velocidad con una bicicleta MTB rodado 29, marca SLP. Al advertir la presencia policial, el joven emprendió la huida hacia una finca de la zona.
Durante la persecución, el delincuente terminó abandonando el rodado en pleno descampado y continuó su fuga campo adentro, logrando perderse entre las plantaciones. No pudo ser detenido.
La bicicleta fue secuestrada y devuelta al damnificado.